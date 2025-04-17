Винница (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
325,68
Экономия при брони: -63,56 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
358,14
Экономия при брони: -72,56 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
873,36
Экономия при брони: -43,53 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
961,33
Экономия при брони: -47,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
311,70
Экономия при брони: -11,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
342,60
Экономия при брони: -16,40 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
708,05
Экономия при брони: -4,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
331,00
Экономия при брони: -47,35 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
363,99
Экономия при брони: -51,19 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
887,63
Экономия при брони: -57,80 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
906,15
Экономия при брони: -59,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
319,00
Экономия при брони: -18,40 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
175,35
Экономия при брони: -12,25 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 6 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 6 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 6 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
311,70
Экономия при брони: -11,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
350,70
Экономия при брони: -24,50 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
850,00
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
311,60
Экономия при брони: -11,00 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
342,60
Экономия при брони: -16,40 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
836,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
919,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
384,78
Экономия при брони: -102,83 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
328,76
Экономия при брони: -45,11 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
600,37
Экономия при брони: -35,27 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
970,42
Экономия при брони: -57,01 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
331,46
Экономия при брони: -47,81 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
364,50
Экономия при брони: -55,83 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
888,88
Экономия при брони: -59,05 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
978,40
Экономия при брони: -64,99 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 6 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
311,70
Экономия при брони: -11,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
342,80
Экономия при брони: -16,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
836,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
919,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
189,23
Экономия при брони: -19,21 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
323,35
Экономия при брони: -54,92 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
328,34
Экономия при брони: -37,92 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
867,11
Экономия при брони: -37,28 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
648,71
Экономия при брони: -27,89 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
325,40
Экономия при брони: -44,65 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
357,83
Экономия при брони: -49,21 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
872,61
Экономия при брони: -42,78 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
979,34
Экономия при брони: -48,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
311,60
Экономия при брони: -11,00 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
342,60
Экономия при брони: -16,40 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
836,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
919,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
340,37
Экономия при брони: -51,22 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
364,91
Экономия при брони: -54,17 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
889,88
Экономия при брони: -60,05 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
979,51
Экономия при брони: -66,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
178,10 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №14
Дарница
181,60 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
321,82
Экономия при брони: -32,67 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №28
Дарница
342,70 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
863,02
Экономия при брони: -33,19 грн
Тиара Трио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой контурная ячейковая упаковка, в пачке №84
Дарница
949,95
Экономия при брони: -36,54 грн