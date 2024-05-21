Валаргин (Valargin) (251813) - инструкция по применению Диетические добавки
Валаргин инструкция по применению
Характеристика
одним из способов устранения проявлений недостаточности оксида азота, который играет важную роль в функционировании сердечно-сосудистой, иммунной и нервной систем организма человека, является обогащение рациона питания L-аргинином.
L-аргинин — активный ингредиент диетической добавки Валаргин — аминокислота, которая способна синтезироваться в организме из других аминокислот, но при различных заболеваниях или при дефиците белков ее синтез резко снижается. Также одним из факторов снижения синтеза L-аргинина является возраст. Эта аминокислота играет важную роль в пластическом и энергетическом обмене, регулирует иммунные и метаболические процессы в организме человека. L-аргинин является предшественником для синтеза оксида азота (NО) — сигнальной молекулы, участвующей в регуляции ряда физиологических процессов, таких как расширение кровеносных сосудов, снижение активации и адгезии лейкоцитов и тромбоцитов к сосудистой стенке, подавление образования и развития атеросклеротических бляшек, передача нервных импульсов и иммунный ответ. Способность L-аргинина корректировать эндотелиальную дисфункцию сосудов обусловливает его назначение для профилактики атеросклероза и поддержания здоровья сердца и сосудов.
L-аргинин обладает гепатопротекторными свойствами, усиливает обезвреживание аммиака в печени, способствуя превращению аммиака в мочевину, связывает токсичные ионы аммония, образующиеся при распаде белков в печени. Кроме того, L-аргинин способствует повышению иммунитета, участвует в сперматогенезе и улучшает эректильную функцию, повышает либидо у мужчин и женщин.
Рекомендации по употреблению
благодаря комплексному воздействию (метаболическому, противоастеническому, антитоксическому, гепатопротекторному) и общеукрепляющим свойствам этого природного компонента Валаргин может быть рекомендован с целью:
- нормализации повышенного АД (за счет расширения и регуляции тонуса коронарных и периферических сосудов);
- предотвращения образования и развития атеросклеротических бляшек и нормализации повышенного уровня ХС; снижения риска тромбообразования;
- защиты сердца и сосудов в условиях оксидативного стресса;
- поддержания нормального кровообращения и поступления кислорода к различным органам и тканям (сердечной мышце, головному мозгу, печени, почкам, легким, половым железам и другим);
- поддержания оптимального азотистого баланса в организме, выведения конечного азота, снижения образования вредных для клеток печени свободных радикалов при состояниях, связанных с нарушением белкового обмена (стрессы, астения, травмы, вирусные инфекции, голодание, физические и психоэмоциональные перегрузки), особенно у лиц, находящихся под влиянием вредного воздействия факторов окружающей среды;
- общего укрепления организма и повышения иммунитета;
- улучшения микроциркуляции в тканях ЦНС, что усиливает метаболизм в нейронах, способствует улучшению когнитивных функций (память, внимание, умственная деятельность);
- улучшение репродуктивной функции у мужчин и женщин.
Способ употребления и рекомендованная суточная доза: употреблять взрослым во время приема пищи по 1 таблетке 1–2 раза в сутки, предварительно растворив в стакане (200 мл) питьевой воды комнатной температуры. Длительность использования 8–15 дней. При необходимости курс можно повторить. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к какому-либо из компонентов, нарушение функции почек в стадии декомпенсации, период беременности и кормления грудью. Не превышать указанную дозу для ежедневного употребления. Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Особые указания
продукт содержит аспартам — источник фенилаланина, поэтому его не рекомендуется употреблять больным фенилкетонурией.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.