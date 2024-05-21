одним из способов устранения проявлений недостаточности оксида азота, который играет важную роль в функционировании сердечно-сосудистой, иммунной и нервной систем организма человека, является обогащение рациона питания L-аргинином.

L-аргинин — активный ингредиент диетической добавки Валаргин — аминокислота, которая способна синтезироваться в организме из других аминокислот, но при различных заболеваниях или при дефиците белков ее синтез резко снижается. Также одним из факторов снижения синтеза L-аргинина является возраст. Эта аминокислота играет важную роль в пластическом и энергетическом обмене, регулирует иммунные и метаболические процессы в организме человека. L-аргинин является предшественником для синтеза оксида азота (NО) — сигнальной молекулы, участвующей в регуляции ряда физиологических процессов, таких как расширение кровеносных сосудов, снижение активации и адгезии лейкоцитов и тромбоцитов к сосудистой стенке, подавление образования и развития атеросклеротических бляшек, передача нервных импульсов и иммунный ответ. Способность L-аргинина корректировать эндотелиальную дисфункцию сосудов обусловливает его назначение для профилактики атеросклероза и поддержания здоровья сердца и сосудов.

L-аргинин обладает гепатопротекторными свойствами, усиливает обезвреживание аммиака в печени, способствуя превращению аммиака в мочевину, связывает токсичные ионы аммония, образующиеся при распаде белков в печени. Кроме того, L-аргинин способствует повышению иммунитета, участвует в сперматогенезе и улучшает эректильную функцию, повышает либидо у мужчин и женщин.

