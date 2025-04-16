Николаев (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
589,15
Экономия при брони: -20,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
599,86
Экономия при брони: -31,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
607,35
Экономия при брони: -38,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
606,14
Экономия при брони: -95,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
622,80
Экономия при брони: -125,02 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
539,92
Экономия при брони: -36,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
589,53
Экономия при брони: -21,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
597,53
Экономия при брони: -93,69 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
603,22
Экономия при брони: -99,38 грн