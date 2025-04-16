Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
599,70
Экономия при брони: -87,50 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
529,00
Экономия при брони: -80,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
597,22
Экономия при брони: -28,71 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
599,87
Экономия при брони: -87,41 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
598,71
Экономия при брони: -30,57 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
599,58
Экономия при брони: -31,55 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
615,19
Экономия при брони: -47,12 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
595,32
Экономия при брони: -26,51 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
590,57
Экономия при брони: -22,39 грн