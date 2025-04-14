Харьков (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
588,92
Экономия при брони: -20,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
602,76
Экономия при брони: -78,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
594,19
Экономия при брони: -73,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
603,52
Экономия при брони: -88,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
605,55
Экономия при брони: -72,12 грн