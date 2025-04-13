Киев (адрес не указан)
Доступно в 496 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
609,35
Экономия при брони: -98,23 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
603,45
Экономия при брони: -83,32 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
597,13
Экономия при брони: -71,12 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
608,70
Экономия при брони: -18,26 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
592,32
Экономия при брони: -26,37 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
592,83
Экономия при брони: -42,09 грн