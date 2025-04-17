Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
581,65
Экономия при брони: -17,45 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
605,32
Экономия при брони: -80,67 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
600,24
Экономия при брони: -32,05 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
589,54
Экономия при брони: -64,89 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
570,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
591,87
Экономия при брони: -88,99 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
604,42
Экономия при брони: -104,45 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Валаргин таблетки шипучие №10
ВАЛАРТИН ФАРМА