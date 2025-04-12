Калимин® 60 H (Kalymin 60 N)
Калимин 60 H инструкция по применению
Состав
действующее вещество: пиридостигмина бромид;
1 таблетка содержит пиридостигмина бромида 60 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, глутаминовой кислоты гидрохлорид, магния стеарат, крахмал кукурузный, повидон, кремния диоксид коллоидный безводный, кремния диоксид осажденный.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: белые двояковыпуклые продолговатые таблетки с распределительной насечкой с одной стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Другие средства, влияющие на нервную систему. Парасимпатомиметики. Антихолинэстеразные средства. Пиридостигмин.
Код АТС N07A A02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Пиридостигмина бромид ингибирует холинестеразу. Он относится к парасимпатомиметичних средств непрямого действия. Ингибирование фермента способствует накоплению ацетилхолина на рецепторах в холинергических синапсах, приводит к более выраженному и длительному эффекта ацетилхолина. Препарат преимущественно действует на периферическую нервную систему. Он не влияет на функции центральной нервной системы, поскольку из-за низкой растворимости в липидах не проникает через гематоэнцефалический барьер.
Фармакокинетика.
Максимальная концентрация пиридостигмина бромида в плазме крови достигается через 1,7–3,2 часа после приема. После приема дозы 60 мг уровень пиридостигмина бромида в плазме крови составляет 40–60 нг/мл. Возможны индивидуальные колебания Cmax в 4–7 раз. Во время исследований у пациентов с миастенией гравис максимальный уровень в крови достигался через 3 часа, а проявления клинического и нейрофизиологического эффектов наблюдались через 30 мин и достигали максимума через 120–150 мин. Вероятно, происходит быстрое распределения пиридостигмина бромида на нервно-мышечном синапсе и полная блокада холинэстеразы до момента достижения максимального уровня. Четкой связи между дозой и плазменными концентрациями/уровнем в плазме крови или изменениями симптомов миастении нет. Однако при уровнях более 100 нг/мл эффективность препарата не растет.
Объем распределения пиридостигмина бромида составляет около 0,5–1,7 л/кг массы тела.
Пиридостигмина бромид метаболизируется в печени. Основным метаболитом является 3-гидрокси-N-метилпиридин. Выводится главным образом почками, после введения период полувыведения из плазмы крови составляет около 1,5 часа. После приема внутрь период полувыведения увеличивается до 3–3,5 часа. Биодоступность пиридостигмина бромида после приема колебалась 8 — 20%. У больных миастенией гравис биодоступность может снижаться до менее 4%. Скорость и степень всасывания могут быть очень разными у разных пациентов.
Доклинические данные по безопасности
Последствиями подкожной инъекции пиридостигмина бромида в токсической дозе у крыс были гиперсаливация, судороги, тремор и затруднение дыхания. В случае приема токсических доз крысы умирали от острой легочной недостаточности. Гистологически было подтверждено повреждения нервно-мышечных синапсов диафрагмы. Длительный пероральный прием у крыс приводил к ингибированию холинэстеразы в плазме крови и ацетилхолинэстеразы в эритроцитах.
Стандартные исследования в условиях in vitro и in vivo по генетической токсичности не выявили клинически значимого генотоксического потенциала пиридостигмина бромида.
Доклинические исследования по канцерогенности пиридостигмина бромида не проводились.
Экспериментальные исследования по репродуктивной токсичности проводились на крысах после перорального применения пиридостигмина бромида. Влияния на фертильность у самцов и самок не обнаружено. Во время исследований по эмбриотоксичности в случае приема токсической дозы самкой наблюдались повышение резорбции и задержка образования костной ткани у плода. Во время проведения пере- и постнатальных исследований наблюдалось снижение набора веса у детенышей самок, получавших лечение.
Показания
Миастения гравис; миастенический синдром (синдром Ламберта — Итона) в составе комбинированной терапии с гуанидином.
Противопоказания
Калимин® 60 Н противопоказано применять при известной из анамнеза повышенной чувствительности к компонентам препарата, при механической непроходимости пищеварительного тракта и мочевыводящих путей; при заболеваниях, сопровождающихся повышенным тонусом бронхиальной мускулатуры (например, бронхиальная астма и спастический бронхит), воспалении глаза (ирит), в период кормления грудью.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При сочетании с другими ингибиторами холинэстеразы или парасимпатомиметиками может усиливаться действие пиридостигмина бромида. Препарат способен усиливать парасимпатомиметические эффекты морфина и его производных. Удлиняется действие деполяризующих миорелаксантов (например сукцинилхолина). Антимускариновые агенты (например атропин) тормозят мускаринергическое действие пиридостигмина бромида на слюнные железы, глаза, сердце, мышцы бронхов и кишечник. Никотинергические эффекты на скелетные мышцы остаются без изменений. Метилцеллюлозы полностью тормозит всасывание пиридостигмина бромида, а активированный уголь почти полностью его адсорбирует. Аминогликозидные антибиотики (например стрептомицин, неомицин, канамицин, гентамицин), полипептидные антибиотики (полимиксин, колистин), некоторые другие антибиотики, например окситетрациклин, клиндамицин и линкомицин, многочисленные антиаритмические средства (хинидин, прокаинамид, пропранолол), пеницилламин, литий, транквилизаторы бензодиазепинового типа и фенотиазины (например хлорпромазин) препятствуют нервно-мышечной передаче и могут ослаблять эффект пиридостигмина и за счет этого вызвать миастенические симптомы. Высокие дозы кортикостероидов также могут ослаблять эффект пиридостигмина бромида.
Особенности применения
Только после тщательного оценки риска и ожидаемого благоприятного эффекта Калимин® 60 Н следует назначать пациентам с язвой желудка, тиреотоксикозом, декомпенсированной сердечной недостаточностью, инфарктом миокарда. С особой осторожностью Калимин® 60 Н следует назначать больным со сниженной частотой сердечных сокращений (брадикардия), больным сахарным диабетом, пациентам с почечной недостаточностью (при необходимости следует корректировать дозу препарата), болезнью Паркинсона, перенесенными заболеваниями печени, а также после операций на органах желудочно-кишечного тракта.
Если Калимин® 60 Н не был принят вовремя, не нужно увеличивать дозу, а следует продолжать лечение по описанной схеме дозирования. Не следует прекращать прием препарата Калимин® 60 Н без предварительной консультации с врачом, так как могут снова усилиться симптомы заболевания.
У пациентов с перенесенными заболеваниями печени регулярно следует контролировать ее функцию.
Способ применения и дозы
Для перорального приема. Дозу и продолжительность лечения определяет врач в зависимости от течения заболевания и реакции пациента на лечение.
Миастения гравис
Для симптоматического лечения миастении гравис у взрослых рекомендуется применять по 1–3 таблетки препарата Калимин® 60 Н 3–4 раза в сутки (180–720 мг в сутки).
Миастенический синдром (синдром Ламберта — Итона)
Лечение следует начинать с назначения Калимину® 60 Н в суточной дозе 180–720 мг, разделенной на 3 или 4 приема. Если эта доза не является достаточно эффективной, терапию можно дополнить гуанидином в дозе 375–1000 мг, который следует назначать между дозами препарата Калимин® 60 Н. Дозу препарата необходимо назначать индивидуально, в зависимости от реакции пациента на лечение.
Примечание. Дозу пиридостигмина бромида при миастении гравис необходимо назначать индивидуально, в зависимости от степени тяжести заболевания и реакции пациента на лечение. Поэтому рекомендации по дозировке является исключительно ориентировочными. В общем нельзя превышать максимальную суточную дозу пиридостигмина бромида.
Для приема низких доз выпускаются таблетки, содержащие 10 мг пиридостигмина бромида.
Таблетки принимают, запивая небольшим количеством жидкости (около ½ стакана воды). На таблетках есть распределительная риска с одной стороны, благодаря чему их можно разделить на две равные части. Это позволяет принять половину таблетки.
Лечение пациентов с заболеваниями почек
У пациентов со значительным нарушением функции почек или почечной недостаточностью период влияния пиридостигмина бромида может увеличиваться, так как пиридостигмина бромид в неизмененном виде выводится из организма в основном почками (75%). При уровне креатинина плазмы крови 2 мг/дл следует применять половину поддерживающей дозы или соответственно увеличить в 2 раза интервал между приемом препарата. Поэтому необходимую дозу следует подбирать индивидуально для каждого больного, в зависимости от реакции на терапию препаратом. Рекомендовано тщательное медицинское наблюдение за такими больными.
Дети
Калимин® 60 Н не применять у детей.
Побочные реакции
Для определения частоты возникновения побочных реакций применялась такая классификация: очень часто (≥ 10%); часто (≥ 1% — <10%); нечасто (≥ 0,1% — <1%); редко (≥ 0,01% — <0,1%); очень редко (<0,01%, включая единичные случаи).
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея, приступы абдоминальной боли в связи с повышенной перистальтикой кишечника, гиперсаливация.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: после применения в высоких дозах возможны резкое снижение артериального давления (артериальная гипотензия) и брадикардические нарушения сердечного ритма.
Со стороны дыхательной системы: усиление секреции бронхиальных желез.
Со стороны кожи: редко — сыпь на коже.
Со стороны органа зрения: нарушение аккомодации, повышенное слезотечение.
Со стороны костно-мышечной системы: спазмы и слабость мышц, тремор мышц.
Другие: усиленное потоотделение, частые позывы к мочеиспусканию.
Указанные побочные эффекты могут быть признаками передозировки или холинергического кризис. Поэтому следует обязательно выяснить причину симптомов и в случае необходимости применить атропина сульфат путем подкожного, внутримышечного или внутривенного медленного введения для устранения парасимпатомиметических эффектов.
Передозировка пиридостигмина бромидом может вызвать развитие холинергического кризиса, который характеризуется выраженной или возрастающей мышечной слабостью вплоть до паралича дыхательной системы, который угрожает жизни больного. Другими сопутствующими эффектами могут быть резкое снижение артериального давления до развития сосудистого коллапса, а также брадикардия до полной остановки сердца или парадоксальная рефлекторная тахикардия. В таком случае после немедленного прекращения применения препарата следует ввести 1–2 мг атропина сульфата путем медленного внутривенного вливания.
Срок годности
3 года.
После вскрытия — 6 месяцев.
Условия хранения
Препарат не требует специальных условий хранения.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 50 или по 100 таблеток во флаконе, по 1 флакону в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Меркле ГмбХ.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Людвиг-Меркле-Штрассе 3, 89143 Блаубойрен, Германия.