Киев
Калимин® 60 H (Kalymin 60 N)

Калимин® 60 H (Kalymin 60 N)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 156 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
555,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
499,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
530,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
505,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
550,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
505,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
555,00
Экономия при брони: -49,60 грн
505,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
498,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
612,93
Экономия при брони: -35,75 грн
577,18 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
530,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
505,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
565,30
Экономия при брони: -59,90 грн
505,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
565,30
Экономия при брони: -59,90 грн
505,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
565,30
Экономия при брони: -59,90 грн
505,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
560,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
484,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
565,30
Экономия при брони: -59,90 грн
505,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
595,11
Экономия при брони: -31,79 грн
563,32 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
505,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
548,60
Экономия при брони: -43,20 грн
505,40 грн
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