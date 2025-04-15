Калимин® 60 H (Kalymin 60 N)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
530,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
555,00
Экономия при брони: -49,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
612,93
Экономия при брони: -35,75 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
530,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
565,30
Экономия при брони: -59,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
565,30
Экономия при брони: -59,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
565,30
Экономия при брони: -59,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
565,30
Экономия при брони: -59,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
595,11
Экономия при брони: -31,79 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
548,60
Экономия при брони: -43,20 грн