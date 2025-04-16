Калимин® 60 H (Kalymin 60 N)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
565,30
Экономия при брони: -58,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
611,42
Экономия при брони: -48,79 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
560,29
Экономия при брони: -31,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
586,29
Экономия при брони: -58,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
562,02
Экономия при брони: -65,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
522,71
Экономия при брони: -25,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
517,93
Экономия при брони: -21,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
512,60
Экономия при брони: -20,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
530,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
530,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
589,44
Экономия при брони: -25,45 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
565,30
Экономия при брони: -58,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
558,21
Экономия при брони: -65,63 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина