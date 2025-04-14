Калимин® 60 H (Kalymin 60 N)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
554,40
Экономия при брони: -25,54 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
565,30
Экономия при брони: -52,20 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
606,97
Экономия при брони: -29,79 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
583,31
Экономия при брони: -35,49 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
537,93
Экономия при брони: -20,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
565,61
Экономия при брони: -36,76 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
530,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
588,03
Экономия при брони: -25,15 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
551,40
Экономия при брони: -22,17 грн