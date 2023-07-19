ПИРИДОСТИГМИНА БРОМИД (PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM) Действующее вещество
антихолинэстеразное средство. Оказывает непрямое холиномиметическое действие за счет обратимого ингибирования холинэстеразы и потенцирования действия эндогенного ацетилхолина. Улучшает нервно-мышечную передачу, усиливает моторику пищеварительного тракта, повышает тонус мочевого пузыря, бронхов, секрецию экзокринных желез; вызывает брадикардию.
Пиридостигмин лишь частично всасывается в кишечнике. Биодоступность после приема внутрь составляет 3–8%, по этой причине при пероральном применении требуются значительно более высокие дозы, чем при парентеральном введении. После приема 120 мг пиридостигмина натощак Cmax в плазме крови достигается приблизительно через 1,5–2 ч. В случае одновременного приема с пищей это время увеличивается. Объем распределения составляет в среднем 1,4 л/кг. Не проникает через ГЭБ. При миастении терапевтический эффект достигается при концентрации в плазме крови 20–60 нг/мл. Пиридостигмин метаболизируется в 3-окси-N-метилпиридин и другие, неидентифицированные метаболиты. T½ составляет в среднем около 1,5 ч; в отдельных случаях он может увеличиваться почти в 3 раза. Нет достоверных данных о кумуляции неизмененного пиридостигмина или его активных метаболитов в организме. Большая часть пиридостигмина (75–81%) экскретируется в неизмененном виде с мочой, часть (18–21%) экскретируется в виде метаболита 3-окси-N-метилпиридина. Прочие неидентифицированные метаболиты составляют 1–4%.
миастения, атония кишечника, атонический запор, атония мочевого пузыря.
назначают в дозе 30–60 мг/сут в 3–6 приемов. При прогрессировании заболевания — 60–180 мг 2–4 раза в сутки.
повышенная чувствительность к пиридостигмину, механическая непроходимость пищеварительного тракта, окклюзия мочевыводящих путей; заболевания, сопровождающиеся бронхообструкцией (БА, обструктивный бронхит); одновременное применение деполяризующих миорелаксантов; период беременности и кормления грудью.
возможно развитие холинергического криза: повышенное потоотделение, слюнотечение, тошнота, диарея, спастическая боль в животе вследствие повышенной перистальтики кишечника, частые позывы к мочеиспусканию, усиление секреции бронхиальных желез, фибриллярные подергивания и судороги мышц, нарушение аккомодации и слезотечение, а после приема пиридостигмина в высоких дозах — брадикардия.
у пациентов с пептической язвой желудка, гиперфункцией щитовидной железы, сердечной недостаточностью в фазе декомпенсации и при инфаркте миокарда пиридостигмин применяют только после тщательного сопоставления риска развития побочного действия и ожидаемого благоприятного эффекта.
С большой осторожностью пиридостигмин применяют у пациентов с брадикардией, сахарным диабетом, заболеваниями почек, паркинсонизмом, перенесенными заболеваниями печени, а также после операций на пищеварительном тракте.
Пиридостигмин может вызвать замедление реакционной способности. Следует избегать управления транспортными средствами и другой деятельности, требующей высокой концентрации внимания, быстроты психомоторных реакций.
пиридостигмин может усиливать действие производных морфина и барбитуратов. Одновременный прием алкоголя существенно замедляет реакционную способность.
применение пиридостигмина в очень высоких дозах может вызвать тяжелый холинергический криз, который сопровождается нарастающей слабостью вплоть до развития паралича, в том числе паралича дыхательных мышц, угрожающего жизни больного.
Пиридостигмин отменяют, срочно вводят в/в медленно атропина сульфат в дозе 1–2 мг, при необходимости, с учетом ЧСС, вводят повторно в той же дозе через 2–4 ч.