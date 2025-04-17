Калимин® 60 H (Kalymin 60 N)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
514,73
Экономия при брони: -23,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
565,30
Экономия при брони: -47,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
578,98
Экономия при брони: -36,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
565,30
Экономия при брони: -47,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
565,30
Экономия при брони: -47,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
565,30
Экономия при брони: -47,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
569,78
Экономия при брони: -32,16 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
602,18
Экономия при брони: -38,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
558,05
Экономия при брони: -40,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
565,30
Экономия при брони: -47,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
581,41
Экономия при брони: -37,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
599,15
Экономия при брони: -36,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
530,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина