Калимин® 60 H (Kalymin 60 N)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
530,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
565,30
Экономия при брони: -52,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
530,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
530,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
565,30
Экономия при брони: -52,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
530,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
565,30
Экономия при брони: -52,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
581,34
Экономия при брони: -22,68 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
530,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
569,04
Экономия при брони: -24,16 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
530,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
530,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
573,13
Экономия при брони: -28,98 грн