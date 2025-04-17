Киев
Калимин® 60 H (Kalymin 60 N)

Калимин® 60 H (Kalymin 60 N)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 84 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
530,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
517,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
548,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
565,30
Экономия при брони: -52,80 грн
512,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
530,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
530,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
565,30
Экономия при брони: -52,80 грн
512,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
530,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
540,31 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
565,30
Экономия при брони: -52,80 грн
512,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
527,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
581,34
Экономия при брони: -22,68 грн
558,66 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
530,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
538,51 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
569,04
Экономия при брони: -24,16 грн
544,88 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
538,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
530,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
548,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
530,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Калимин® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Украина
573,13
Экономия при брони: -28,98 грн
544,15 грн
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