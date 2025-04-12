Спирт этиловый 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Спирт этиловый 96% инструкция по применению
Состав
действующее вещество: этанол;
содержит при температуре 20 °С не менее 95,1% об/об (92,6% м/м) и не более 96,9% об/об (95,2% м/м) этанола, а также воду.
Лекарственная форма
Раствор для внешнего применения.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость. Гигроскопическая.
Фармакотерапевтическая группа
Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X08.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местнораздражающее действие. Этанол коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Оказывает «дубильное» действие на кожу и слизистые оболочки.
Фармакокинетика.
При местном применении не всасывается через кожу.
Показания
Дезинфекция кожи рук.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность. Нельзя применять при острых воспалительных процессах кожи. Детский возраст до 14 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны.
Способ применения и дозы
Наружно — наносят на кожу с помощью ватных тампонов, салфеток.
Дети
Не применять детям в возрасте до 14 лет.
Побочные реакции
При местном применении — раздражение кожи или слизистых оболочек.
В случае появления каких-либо нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С, вдали от огня.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл во флаконе.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ПАО «Галичфарм».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.