Спирт этиловый 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
57,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,08
Экономия при брони: -2,08 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
3.3 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,08
Экономия при брони: -4,08 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
13.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,08
Экономия при брони: -2,08 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
20.2 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
29.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
29.8 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
30.4 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
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Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 28
60.9 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
58,40
Экономия при брони: -0,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
61.3 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 111
85.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
106.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
56,81
Экономия при брони: -1,81 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
107.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
56,81
Экономия при брони: -1,81 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
108.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
56,82
Экономия при брони: -1,82 грн