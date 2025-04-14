Спирт этиловый 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Днепр
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
5.8 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
6.1 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
8.9 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
21.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
26.2 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
26.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мира, 17
26.7 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
31.2 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 35-Д
32.9 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
64.4 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
65.3 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
65.4 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
65.8 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
67.1 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
67.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 228
67.7 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,23
Экономия при брони: -3,23 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
67.9 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
68.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
69.8 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
70.0 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Экономия при брони: -3,00 грн