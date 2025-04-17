Спирт этиловый 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Независимости, 42
4.7 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,50
Экономия при брони: -1,70 грн
В городах рядом
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,06
Экономия при брони: -1,06 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,06
Экономия при брони: -1,06 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека бам
Киев, ул. Ревуцкого, 12-А
128.9 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,10
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,01
Экономия при брони: -2,01 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,51
Экономия при брони: -2,51 грн
Подорожник
Киев, бульв. Вернадского Академика, 16
131.8 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,00
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Палладина Академика, 18/30
132.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Подорожник
Киев, ул. Покотило Владимира, 9
135.3 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,60
Экономия при брони: -1,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
138.8 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека 36,6
Яготин, ул. Независимости, 36
142.1 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Бажаемо здоровья
Шостка, ул. Садовый бульвар, 16
156.3 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека оптовых цен
Оржица, ул. Центральная, 8
214.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народная аптека
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
235.3 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
237.1 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народная аптека
Монастырище, ул. Мира, 20
297.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,51
Экономия при брони: -2,51 грн
Аптека интернет цен
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
313.2 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм