СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ* (SPIRITUS AETHYLICUS*)

вызвать рвоту или промыть желудок взвесью активированного угля. Необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей (интубация, аппаратное дыхание), оксигенотерапия. Проводят форсированный диурез, гемодиализ, гемосорбцию, трансфузионную и симптоматическую терапию. Показаны витамины группы В, кислота аскорбиновая. Необходимо избегать избыточного введения жидкости, депрессантов. При хроническом алкоголизме для купирования психоза в/в вводят диазепам (0,0001 г/кг) с последующим пероральным введением по 0,005–0,01 г через каждые 1–8 ч. При судорогах — дифенин по 0,5 г через 4–6 ч.