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Активные вещества — “С”СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ* (SPIRITUS AETHYLICUS*)

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ* (SPIRITUS AETHYLICUS*) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 80 препаратов
Септавиол Плюс 96% раствор для наружного применения, 96 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1; Виола ФФ
Септавиол Плюс 96% Раствор для наружного применения, 96 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 Виола ФФ
В 632 аптеках
от 46,30 грн
Цены в аптеках
Септил раствор спиртовой для наружного применения, 70 %, флакон, 100 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Септил Раствор спиртовой для наружного применения, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 493 аптеках
от 40,91 грн
Цены в аптеках
Септавиол 70% раствор для наружного применения, 70 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1; Виола ФФ
Септавиол 70% Раствор для наружного применения, 70 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 Виола ФФ
В 398 аптеках
от 54,50 грн
Цены в аптеках
Септил Плюс раствор, 96 %, флакон, 100 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Септил Плюс Раствор, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 342 аптеках
от 44,75 грн
Цены в аптеках
Септавиол 70% раствор для наружного применения, 70 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1; Виола ФФ
Септавиол 70% Раствор для наружного применения, 70 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1 Виола ФФ
В 290 аптеках
от 40,15 грн
Цены в аптеках
Фармасептил раствор, 96 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1; МЕДЛЕВ
Фармасептил Раствор, 96 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1 МЕДЛЕВ
В 184 аптеках
от 53,09 грн
Цены в аптеках
Спирт этиловый 70% раствор, 70 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1; МЕДЛЕВ
Спирт этиловый 70% Раствор, 70 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 МЕДЛЕВ
В 169 аптеках
от 23,84 грн
Цены в аптеках
Спирт этиловый 96% раствор, 96 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1; МЕДЛЕВ
Спирт этиловый 96% Раствор, 96 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 МЕДЛЕВ
В 169 аптеках
от 28,49 грн
Цены в аптеках
Септил раствор спиртовой для наружного применения, 70 %, флакон, 100 мл, тм жфф, тм жфф, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Септил Раствор спиртовой для наружного применения, 70 %, флакон, 100 мл, тм жфф, тм жфф, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 164 аптеках
от 52,40 грн
Цены в аптеках
Фармасептил раствор, 96 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1; МЕДЛЕВ
Фармасептил Раствор, 96 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 МЕДЛЕВ
В 126 аптеках
от 38,73 грн
Цены в аптеках
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения, 96 %, флакон стеклянный, 100 мл, тм айви, тм айви, № 1; Виола ФФ
Спирт этиловый 96% Раствор для наружного применения, 96 %, флакон стеклянный, 100 мл, тм айви, тм айви, № 1 Виола ФФ
В 119 аптеках
от 66,50 грн
Цены в аптеках
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения, 96 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1; Кныш Виталий Владимирович
Спирт этиловый 96% Раствор для наружного применения, 96 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 Кныш Виталий Владимирович
В 73 аптеках
от 32,00 грн
Цены в аптеках
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ "КОРДАСЕПТ® УНИВЕРСАЛ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СПРЕЙ" флакон, 200 мл, № 1; Gelingchem
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ "КОРДАСЕПТ® УНИВЕРСАЛ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СПРЕЙ" Флакон, 200 мл, № 1 Gelingchem
В 53 аптеках
от 136,59 грн
Цены в аптеках
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения, 70 %, флакон стеклянный, 100 мл, тм айви, тм айви, № 1; Виола ФФ
Спирт этиловый 70% Раствор для наружного применения, 70 %, флакон стеклянный, 100 мл, тм айви, тм айви, № 1 Виола ФФ
В 45 аптеках
от 66,51 грн
Цены в аптеках
СТЕРИЛЛИУМ® ГЕЛЬ гель, 85 %, флакон с дозатором, 475 мл, № 1; Bode Chemie
СТЕРИЛЛИУМ® ГЕЛЬ Гель, 85 %, флакон с дозатором, 475 мл, № 1 Bode Chemie
В 27 аптеках
от 210,81 грн
Цены в аптеках
СТЕРИЛЛИУМ® ГЕЛЬ гель, 85 %, флакон пластиковый, 100 мл, № 1; Bode Chemie
СТЕРИЛЛИУМ® ГЕЛЬ Гель, 85 %, флакон пластиковый, 100 мл, № 1 Bode Chemie
В 18 аптеках
от 101,93 грн
Цены в аптеках
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения, 70 %, флакон, 100 мл, № 1; Галичфарм
Спирт этиловый 70% Раствор для наружного применения, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Галичфарм
В 18 аптеках
от 35,72 грн
Цены в аптеках
Спирт этиловый 70% раствор, 70 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1; Кныш Виталий Владимирович
Спирт этиловый 70% Раствор, 70 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 Кныш Виталий Владимирович
В 13 аптеках
от 20,50 грн
Цены в аптеках
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения, 96 %, флакон, 100 мл, № 1; Галичфарм
Спирт этиловый 96% Раствор для наружного применения, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 Галичфарм
В 8 аптеках
от 45,46 грн
Цены в аптеках
Спирт этиловый 96% раствор спиртовой для наружного применения, 96 %, флакон, 100 мл, № 1; Корпорация Здоровье
Спирт этиловый 96% Раствор спиртовой для наружного применения, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 Корпорация Здоровье
В 7 аптеках
от 30,65 грн
Цены в аптеках
Спиртол раствор для наружного применения, 70 %, флакон, 100 мл, № 1; Фитофарм
Спиртол Раствор для наружного применения, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Фитофарм
В 7 аптеках
от 37,40 грн
Цены в аптеках
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения, 96 %, флакон стеклянный, 100 мл, укупоренный пробкой и крышкой, укупор. пробк. и крышк., № 1; Виола ФФ
Спирт этиловый 96% Раствор для наружного применения, 96 %, флакон стеклянный, 100 мл, укупоренный пробкой и крышкой, укупор. пробк. и крышк., № 1 Виола ФФ
В 6 аптеках
от 35,50 грн
Цены в аптеках
Септавиол Плюс 96% раствор для наружного применения, 96 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1; Виола ФФ
Септавиол Плюс 96% Раствор для наружного применения, 96 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1 Виола ФФ
В 5 аптеках
от 50,26 грн
Цены в аптеках
Фармасептил раствор для наружного применения, 70 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1; МЕДЛЕВ
Фармасептил Раствор для наружного применения, 70 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 МЕДЛЕВ
В 5 аптеках
от 48,05 грн
Цены в аптеках
Этилосепт 96 раствор, 96 %, флакон, 100 мл, № 1; Кныш Виталий Владимирович
Этилосепт 96 Раствор, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 Кныш Виталий Владимирович
В 4 аптеках
от 26,89 грн
Цены в аптеках
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения, 96 %, флакон, 100 мл, № 1; Лубныфарм
Спирт этиловый 96% Раствор для наружного применения, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 Лубныфарм
В 4 аптеках
от 41,20 грн
Цены в аптеках
Септил Плюс раствор, 96 %, флакон, 100 мл, тм жфф, тм жфф, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Септил Плюс Раствор, 96 %, флакон, 100 мл, тм жфф, тм жфф, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 4 аптеках
от 52,25 грн
Цены в аптеках
Биосепт 70 раствор для наружного применения, 70 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1; Знак Якости Люкс
Биосепт 70 Раствор для наружного применения, 70 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 Знак Якости Люкс
В 3 аптеках
от 26,80 грн
Цены в аптеках
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения, 70 %, флакон, 100 мл, № 1; Здоровье Группа компаний
Спирт этиловый 70% Раствор спиртовой для наружного применения, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Здоровье Группа компаний
В 3 аптеках
от 29,60 грн
Цены в аптеках
Этилосепт 70 раствор, 70 %, флакон, 100 мл, № 1; Кныш Виталий Владимирович
Этилосепт 70 Раствор, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Кныш Виталий Владимирович
В 3 аптеках
от 28,66 грн
Цены в аптеках
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения, 70 %, флакон стеклянный, 100 мл, укупоренный пробкой и крышкой, укупор. пробк. и крышк., № 1; Виола ФФ
Спирт этиловый 70% Раствор для наружного применения, 70 %, флакон стеклянный, 100 мл, укупоренный пробкой и крышкой, укупор. пробк. и крышк., № 1 Виола ФФ
В 3 аптеках
от 34,65 грн
Цены в аптеках
Спиртол раствор для наружного применения, 96 %, флакон, 100 мл, № 1; Фитофарм
Спиртол Раствор для наружного применения, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 Фитофарм
В 2 аптеках
от 56,70 грн
Цены в аптеках
Этанол 70 раствор для наружного применения, 70 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1; Килафф
Этанол 70 Раствор для наружного применения, 70 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 Килафф
В 2 аптеках
от 23,85 грн
Цены в аптеках
Биосепт раствор для наружного применения, 96 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1; Знак Якости Люкс
Биосепт Раствор для наружного применения, 96 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 Знак Якости Люкс
В 2 аптеках
от 29,50 грн
Цены в аптеках
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения, 70 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1; Лубныфарм
Спирт этиловый 70% Раствор для наружного применения, 70 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 Лубныфарм
В 2 аптеках
от 29,00 грн
Цены в аптеках
АХД 2000 раствор накожный, 75 г/100 г, флакон, 250 мл, с распылит., с распылит., № 1; Lysoform Desinfection
АХД 2000 Раствор накожный, 75 г/100 г, флакон, 250 мл, с распылит., с распылит., № 1 Lysoform Desinfection
В 1 аптеке
от 105,73 грн
Цены в аптеках
Витасепт раствор для наружного применения, 96 %, флакон, 100 мл, № 1; Панацея
Витасепт Раствор для наружного применения, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 Панацея
В 1 аптеке
от 26,77 грн
Цены в аптеках
Этанол 96 раствор для наружного применения, 96 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1; Килафф
Этанол 96 Раствор для наружного применения, 96 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 Килафф
В 1 аптеке
от 32,10 грн
Цены в аптеках
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения, 70 %, флакон, 100 мл, № 1; Серпантин Фарм
Спирт этиловый 70% Раствор для наружного применения, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Серпантин Фарм
В 1 аптеке
от 40,00 грн
Цены в аптеках
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл, № 1; ЛекоПро
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл, № 1 ЛекоПро
В 78 аптеках других городов
от 26,90 грн
Цены в других городах
Септавиол Плюс 96% раствор для наружного применения, 96 %, флакон стеклянный, 50 мл, № 1; Виола ФФ
Септавиол Плюс 96% Раствор для наружного применения, 96 %, флакон стеклянный, 50 мл, № 1 Виола ФФ
В 38 аптеках других городов
от 17,00 грн
Цены в других городах
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения, 96 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1; УКРСПЕЦФАРМ
Спирт этиловый 96% Раствор для наружного применения, 96 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 УКРСПЕЦФАРМ
В 27 аптеках других городов
от 45,98 грн
Цены в других городах
Евраэтил 70% раствор для наружного применения, 70 %, флакон, 100 мл, № 1; Евразия
Евраэтил 70% Раствор для наружного применения, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Евразия
В 15 аптеках других городов
от 26,00 грн
Цены в других городах
Спирт этиловый 70% раствор для наружного применения, 70 %, флакон, 100 мл, № 1; Красная звезда
Спирт этиловый 70% Раствор для наружного применения, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Красная звезда
В 3 аптеках других городов
от 27,20 грн
Цены в других городах
Спирт медицинский 96% раствор, 96 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1; Знак Якости Люкс
Спирт медицинский 96% Раствор, 96 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1 Знак Якости Люкс
В 3 аптеках других городов
от 29,70 грн
Цены в других городах
Спирт этиловый 70% раствор, 70 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1; МЕДЛЕВ
Спирт этиловый 70% Раствор, 70 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1 МЕДЛЕВ
В 2 аптеках других городов
от 28,00 грн
Цены в других городах
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения, 96 %, флакон, 100 мл, № 1; Серпантин Фарм
Спирт этиловый 96% Раствор для наружного применения, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 Серпантин Фарм
В 1 аптеке других городов
от 37,00 грн
Цены в других городах
Витасепт раствор для наружного применения, 70 %, флакон, 100 мл, № 1; Панацея
Витасепт Раствор для наружного применения, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Панацея
В 1 аптеке других городов
от 23,46 грн
Цены в других городах
ВИПАСЕПТ канистра, 5000 мл, № 1; Бланидас
ВИПАСЕПТ Канистра, 5000 мл, № 1 Бланидас
В 1 аптеке других городов
от 830,20 грн
Цены в других городах
Этанол 96 раствор для наружного применения, 96 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1; Килафф
Этанол 96 Раствор для наружного применения, 96 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1 Килафф
В 1 аптеке других городов
от 34,30 грн
Цены в других городах
АХД 2000 раствор накожный, 75 г/100 г, флакон, 1000 мл, № 1; Lysoform Desinfection
АХД 2000 Раствор накожный, 75 г/100 г, флакон, 1000 мл, № 1 Lysoform Desinfection
Нет в наличии
АХД 2000 раствор накожный, 75 г/100 г, канистра, 5 л, № 1; Lysoform Desinfection
АХД 2000 Раствор накожный, 75 г/100 г, канистра, 5 л, № 1 Lysoform Desinfection
Нет в наличии
Этанол 70% раствор, 70 %, флакон, 100 мл, № 1; Фарма Черкасс
Этанол 70% Раствор, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Фарма Черкасс
Нет в наличии
Этанол 96% раствор, 96 %, флакон, 100 мл, № 1; Фарма Черкасс
Этанол 96% Раствор, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 Фарма Черкасс
Нет в наличии
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения, 96 %, флакон, 100 мл, № 1; Красная звезда
Спирт этиловый 96% Раствор для наружного применения, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 Красная звезда
Нет в наличии
Спирт этиловый 96% раствор, флакон, 100 мл, № 1; УКРСПИРТ
Спирт этиловый 96% Раствор, флакон, 100 мл, № 1 УКРСПИРТ
Нет в наличии
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения, 96 %, канистра полимерная, 1 л, № 1; Кныш Виталий Владимирович
Спирт этиловый 96% Раствор для наружного применения, 96 %, канистра полимерная, 1 л, № 1 Кныш Виталий Владимирович
Нет в наличии
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения, 96 %, канистра полимерная, 5 л, № 1; Кныш Виталий Владимирович
Спирт этиловый 96% Раствор для наружного применения, 96 %, канистра полимерная, 5 л, № 1 Кныш Виталий Владимирович
Нет в наличии
Спирт медицинский 70 раствор для наружного применения, 70 %, флакон, 100 мл, № 1; Фармактив
Спирт медицинский 70 Раствор для наружного применения, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Фармактив
Нет в наличии
Спирт этиловый 70% раствор, 70 %, канистра полимерная, 10 л, № 1; МЕДЛЕВ
Спирт этиловый 70% Раствор, 70 %, канистра полимерная, 10 л, № 1 МЕДЛЕВ
Нет в наличии
Спирт этиловый 96% раствор, 96 %, канистра полимерная, 10 л, № 1; МЕДЛЕВ
Спирт этиловый 96% Раствор, 96 %, канистра полимерная, 10 л, № 1 МЕДЛЕВ
Нет в наличии
СПРЕЙ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ РУК, ПОВЕРХНОСТЕЙ И ТКАНЕЙ спрей, 75 %, флакон, 150 мл, № 1; Юрия-Фарм
СПРЕЙ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ РУК, ПОВЕРХНОСТЕЙ И ТКАНЕЙ Спрей, 75 %, флакон, 150 мл, № 1 Юрия-Фарм
Нет в наличии
ФАГО'ДЕРМ АСЕПТ 500 мл, с насосом, с насосом, № 1; Праймдез
ФАГО'ДЕРМ АСЕПТ 500 мл, с насосом, с насосом, № 1 Праймдез
Нет в наличии
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО DETTOL 2 В 1 ДЛЯ РУК И ПОВЕРХНОСТЕЙ спрей, 50 мл, № 1; Реккитт Бенкизер Хаусхолд Энд Хелс Кер Украина
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО DETTOL 2 В 1 ДЛЯ РУК И ПОВЕРХНОСТЕЙ Спрей, 50 мл, № 1 Реккитт Бенкизер Хаусхолд Энд Хелс Кер Украина
Нет в наличии
СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК DETTOL C ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ гель, 50 мл, № 1; Реккитт Бенкизер Хаусхолд Энд Хелс Кер Украина
СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК DETTOL C ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ Гель, 50 мл, № 1 Реккитт Бенкизер Хаусхолд Энд Хелс Кер Украина
Нет в наличии
Спирт этиловый 70% раствор, 70 %, бутылка стеклянная, 1 л, № 1; Кныш Виталий Владимирович
Спирт этиловый 70% Раствор, 70 %, бутылка стеклянная, 1 л, № 1 Кныш Виталий Владимирович
Нет в наличии
Спирт этиловый 70% раствор, 70 %, бутылка стеклянная, 5 л, № 1; Кныш Виталий Владимирович
Спирт этиловый 70% Раствор, 70 %, бутылка стеклянная, 5 л, № 1 Кныш Виталий Владимирович
Нет в наличии
Спирт этиловый 70% раствор, 70 %, канистра полимерная, 1 л, № 1; Кныш Виталий Владимирович
Спирт этиловый 70% Раствор, 70 %, канистра полимерная, 1 л, № 1 Кныш Виталий Владимирович
Нет в наличии
Спирт этиловый 70% раствор, 70 %, канистра полимерная, 5 л, № 1; Кныш Виталий Владимирович
Спирт этиловый 70% Раствор, 70 %, канистра полимерная, 5 л, № 1 Кныш Виталий Владимирович
Нет в наличии
Спирт этиловый 70% раствор, 70 %, канистра полимерная, 10 л, № 1; Кныш Виталий Владимирович
Спирт этиловый 70% Раствор, 70 %, канистра полимерная, 10 л, № 1 Кныш Виталий Владимирович
Нет в наличии
Спирт этиловый 70% раствор, 70 %, канистра полимерная, 20 л, № 1; Кныш Виталий Владимирович
Спирт этиловый 70% Раствор, 70 %, канистра полимерная, 20 л, № 1 Кныш Виталий Владимирович
Нет в наличии
ФАГО'ДЕРМ АСЕПТ 1 л, с насосом, с насосом, № 1; Праймдез
ФАГО'ДЕРМ АСЕПТ 1 л, с насосом, с насосом, № 1 Праймдез
Нет в наличии
Септавиол 70% раствор для наружного применения, 70 %, флакон стеклянный, 50 мл, № 1; Виола ФФ
Септавиол 70% Раствор для наружного применения, 70 %, флакон стеклянный, 50 мл, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Спирт этиловый 96% раствор, 96 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1; МЕДЛЕВ
Спирт этиловый 96% Раствор, 96 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1 МЕДЛЕВ
Нет в наличии
Спирт медицинский 70% раствор, 70 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1; Знак Якости Люкс
Спирт медицинский 70% Раствор, 70 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1 Знак Якости Люкс
Нет в наличии
Этанол 70 раствор для наружного применения, 70 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1; Килафф
Этанол 70 Раствор для наружного применения, 70 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1 Килафф
Нет в наличии
Спирт этиловый 70% раствор, 70 %, канистра полимерная, 1 л, № 1; МЕДЛЕВ
Спирт этиловый 70% Раствор, 70 %, канистра полимерная, 1 л, № 1 МЕДЛЕВ
Нет в наличии
Спирт этиловый 70% раствор, 70 %, канистра полимерная, 5 л, № 1; МЕДЛЕВ
Спирт этиловый 70% Раствор, 70 %, канистра полимерная, 5 л, № 1 МЕДЛЕВ
Нет в наличии
Спирт этиловый 96% раствор, 96 %, канистра полимерная, 1 л, № 1; МЕДЛЕВ
Спирт этиловый 96% Раствор, 96 %, канистра полимерная, 1 л, № 1 МЕДЛЕВ
Нет в наличии
Спирт этиловый 96% раствор, 96 %, канистра полимерная, 5 л, № 1; МЕДЛЕВ
Спирт этиловый 96% Раствор, 96 %, канистра полимерная, 5 л, № 1 МЕДЛЕВ
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для наружного применения.
СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ* (SPIRITUS AETHYLICUS*)
CAS №: 64-17-5 C2H6O
CCRIS, EINECS, MeSH, TSCAINV, USPDDN: этанол.
Форма выпуска: р-р для наружного применения.

при местном применении в больших концентрациях оказывает согревающее и вяжущее, а в малых концентрациях — сильное противомикробное действие. При введении внутрь и в/в действует на ЦНС, вызывая алкогольное возбуждение, характеризующееся ослаблением процессов торможения, оказывает обезболивающее действие. В высоких дозах угнетает головной, спинной и продолговатый мозг, угнетение последнего сопровождается остановкой дыхания. При отравлении метиловым спиртом применяют как антидот.

наружно для дезинфекции кожи, рук, обеззараживания инструментария, обтираний и компрессов; для приготовления настоек, экстрактов, р-ров для наружного применения. В/в иногда применяют при гангрене и абсцессе легких, отравлении метанолом. Применяют также для алкоголизации нервных стволов.

наружно в различных концентрациях (95; 90; 70 и 40%). В/в по 10 мл 20—25—33% р-ра в стерильном изотоническом р-ре натрия хлорида или в стерильной воде для инъекций.

для местного применения — острые воспалительные процессы.

при местном применении — раздражение кожи или слизистых оболочек.

вызвать рвоту или промыть желудок взвесью активированного угля. Необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей (интубация, аппаратное дыхание), оксигенотерапия. Проводят форсированный диурез, гемодиализ, гемосорбцию, трансфузионную и симптоматическую терапию. Показаны витамины группы В, кислота аскорбиновая. Необходимо избегать избыточного введения жидкости, депрессантов. При хроническом алкоголизме для купирования психоза в/в вводят диазепам (0,0001 г/кг) с последующим пероральным введением по 0,005–0,01 г через каждые 1–8 ч. При судорогах — дифенин по 0,5 г через 4–6 ч.