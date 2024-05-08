СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ* (SPIRITUS AETHYLICUS*) Действующее вещество
при местном применении в больших концентрациях оказывает согревающее и вяжущее, а в малых концентрациях — сильное противомикробное действие. При введении внутрь и в/в действует на ЦНС, вызывая алкогольное возбуждение, характеризующееся ослаблением процессов торможения, оказывает обезболивающее действие. В высоких дозах угнетает головной, спинной и продолговатый мозг, угнетение последнего сопровождается остановкой дыхания. При отравлении метиловым спиртом применяют как антидот.
наружно для дезинфекции кожи, рук, обеззараживания инструментария, обтираний и компрессов; для приготовления настоек, экстрактов, р-ров для наружного применения. В/в иногда применяют при гангрене и абсцессе легких, отравлении метанолом. Применяют также для алкоголизации нервных стволов.
наружно в различных концентрациях (95; 90; 70 и 40%). В/в по 10 мл 20—25—33% р-ра в стерильном изотоническом р-ре натрия хлорида или в стерильной воде для инъекций.
для местного применения — острые воспалительные процессы.
при местном применении — раздражение кожи или слизистых оболочек.
вызвать рвоту или промыть желудок взвесью активированного угля. Необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей (интубация, аппаратное дыхание), оксигенотерапия. Проводят форсированный диурез, гемодиализ, гемосорбцию, трансфузионную и симптоматическую терапию. Показаны витамины группы В, кислота аскорбиновая. Необходимо избегать избыточного введения жидкости, депрессантов. При хроническом алкоголизме для купирования психоза в/в вводят диазепам (0,0001 г/кг) с последующим пероральным введением по 0,005–0,01 г через каждые 1–8 ч. При судорогах — дифенин по 0,5 г через 4–6 ч.