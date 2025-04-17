Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Спирт этиловый 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Спирт этиловый 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Винница
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Монастырище, ул. Мира, 20
99.7 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,51
Экономия при брони:
-2,51 грн
57,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
188.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
47,64
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Покотило Владимира, 9
189.1 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,60
Экономия при брони:
-1,80 грн
57,80
грн
Забронировать
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Палладина Академика, 18/30
190.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
57,20
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вернадского Академика, 16
191.7 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,00
Экономия при брони:
-1,20 грн
57,80
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Шумск, ул. Украинская, 57-А
197.2 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,50
Экономия при брони:
-1,70 грн
57,80
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,40
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,01
Экономия при брони:
-2,01 грн
58,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
201.1 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,51
Экономия при брони:
-2,51 грн
58,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
202.0 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
57,00
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12-А
202.1 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,10
Экономия при брони:
-1,30 грн
57,80
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
202.7 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,06
Экономия при брони:
-1,06 грн
58,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
203.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,06
Экономия при брони:
-1,06 грн
58,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
217.2 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Экономия при брони:
-2,00 грн
58,00
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
218.0 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
57,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Березно, ул. Андреевская, 36
232.4 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
58,40
Экономия при брони:
-0,60 грн
57,80
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
259.7 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Экономия при брони:
-3,00 грн
57,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
260.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
56,81
грн
Забронировать
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Яготин, ул. Независимости, 36
260.9 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
52,40
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
284.2 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
56,82
Экономия при брони:
-1,82 грн
55,00
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню