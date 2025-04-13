Спирт этиловый 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,06
Экономия при брони: -1,06 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,06
Экономия при брони: -1,06 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,02
Экономия при брони: -2,02 грн
Аптека бам
Киев, ул. Ревуцкого, 12-А
9.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,10
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Киев, бульв. Вернадского Академика, 16
10.3 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,52
Экономия при брони: -5,52 грн
Подорожник
Киев, ул. Покотило Владимира, 9
10.3 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,60
Экономия при брони: -0,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
10.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
10.8 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека 36,6
Киев, просп. Палладина Академика, 18/30
11.8 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
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Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
20.8 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека 36,6
Яготин, ул. Независимости, 36
90.8 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Подорожник
Чернигов, ул. Независимости, 42
128.9 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Народная аптека
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
157.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народная аптека
Монастырище, ул. Мира, 20
169.9 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
59,51
Экономия при брони: -4,51 грн
Аптека оптовых цен
Оржица, ул. Центральная, 8
171.7 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
249.1 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
60,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
249.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
56,83
Экономия при брони: -1,83 грн