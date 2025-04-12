Мовиксикам® ОДТ (Movixicam ODT)
Мовиксикам ОДТ инструкция по применению
Состав
Мелоксикам - 15 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Мовиксикам — это НПВП класса енолиевой кислоты, обладает противовоспалительным, анальгетическим и жаропонижающим эффектами.
Мелоксикам проявляет высокую противовоспалительную активность на всех стандартных моделях воспаления. Как и в случае с другими НПВП, его точный механизм действия остается неизвестным. Однако есть общий принцип действия для всех НПВП (включая мелоксикам): угнетение биосинтеза простагландинов, которые являются медиаторами воспаления.
Фармакокинетика. Абсорбция. Мелоксикам хорошо абсорбируется в ЖКТ при пероральном применении. Абсолютная биодоступность препарата составляет 89%. После однократного применения мелоксикама Cmax в плазме крови достигается в течение 5–6 ч.
При многократном дозировании стабильные концентрации достигаются через 3–5 сут. Дозировка 1 раз в сутки приводит к средней концентрации в плазме крови с относительно малыми колебаниями пиков: в пределах 0,4–1,0 мкг/мл для 7,5 мг и 0,8–2,0 мкг/мл — для 15 мг соответственно (Cmin и Сmax в стабильном состоянии соответственно). Cmax мелоксикама в плазме крови в стабильном состоянии достигаются в течение 5–6 ч.
Одновременный прием пищи или применение неорганических антацидов не влияют на абсорбцию препарата.
Распределение. Мелоксикам активно связывается с белками плазмы крови, главным образом с альбумином (99%). Препарат проникает в синовиальную жидкость, концентрация в которой наполовину меньше, чем в плазме крови. Объем распределения низкий, в среднем 11 л, возможны индивидуальные отклонения в пределах 7–20%. Объем распределения после применения многократных пероральных доз мелоксикама (7,5–15 мг) составляет 16 л с коэффициентом отклонения в пределах 11–32%.
Биотрансформация. Мелоксикам подлежит экстенсивной биотрансформации в печени.
В моче было идентифицировано 4 различных метаболита мелоксикама, которые являются фармакодинамически неактивными. Основной метаболит 5’-карбоксимелоксикам (60% дозы) формируется путем окисления промежуточного метаболита 5’-гидроксиметилмелоксикама и выделяется в меньшей степени (9% дозы). Исследования in vitro предполагают, что CYP 2C9 играет важную роль в процессе метаболизма, тогда как CYP 3А4 изоэнзимы способствуют в меньшей степени. Активность пероксидазы у пациентов, возможно, отвечает за 2 других метаболита, которые составляют 16 и 4% назначенной дозы соответственно.
Элиминация. Выведение мелоксикама происходит в основном в виде метаболитов в равных частях с мочой и калом. Менее 5% суточной дозы выводятся в неизмененном виде с калом, незначительное количество — с мочой. Т½ составляет около 20 ч. Т½ изменяется в диапазоне 13–25 ч после приема внутрь. Плазменный клиренс составляет в среднем 8 мл/мин.
Линейность дозы. Мелоксикам проявляет линейную фармакокинетику в пределах терапевтической дозы от 7,5 до 15 мг.
Показания Мовиксикам ОДТ
кратковременное симптоматическое лечение обострения остеоартроза.
Длительное симптоматическое лечение ревматоидного артрита и анкилозирующего спондилита.
Применение Мовиксикам ОДТ
для перорального применения.
Суточную дозу применяют однократно.
Таблетку следует положить на язык и подождать около 5 мин, пока она полностью растворится. Таблетку не разжевывать и не глотать целиком. После растворения запить 240 мл воды. Воду также можно применять для увлажнения слизистой оболочки ротовой полости у пациентов с сухостью во рту.
При обострении остеоартроза: 7,5 мг/сут (1 таблетка 7,5 мг или ½ таблетки 15 мг); при необходимости дозу можно повысить до 15 мг/сут (1 таблетка 15 мг или 2 таблетки 7,5 мг).
При ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилите: 15 мг/сут (1 таблетка 15 мг или 2 таблетки 7,5 мг). Не превышать дозу 15 мг/сут.
Особые категории пациентов
Пациенты пожилого возраста с повышенным риском побочных реакций. Рекомендуемая доза для длительного лечения при ревматоидном артрите и анкилозирующем спондилите у пациентов пожилого возраста составляет 7,5 мг/сут.
Пациенты, имеющие повышенный риск возникновения побочных реакций, должны начинать лечение с дозы 7,5 мг/сут (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Почечная недостаточность. Доза для пациентов с тяжелой почечной недостаточностью, находящихся на диализе, не должна превышать 7,5 мг/сут.
Пациентам с незначительными или умеренными заболеваниями почек (уровень клиренса креатинина 25 мл/мин) снижения дозы не требуется (относительно пациентов с тяжелой почечной недостаточностью без применения диализа см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Печеночная недостаточность. Пациентам с печеночной недостаточностью легкой или средней степени тяжести снижения дозы не требуется (относительно пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Дети. Мовиксикам, таблетки по 7,5 мг или 15 мг, не назначают детям в возрасте до 16 лет.
Противопоказания
гиперчувствительность к мелоксикаму или другим компонентам лекарственного средства, а также к активным веществам с подобным действием, таким как НПВП, ацетилсалициловая кислота. Мелоксикам не следует назначать пациентам, у которых возникали симптомы астмы, носовые полипы, ангионевротический отек или крапивница после приема ацетилсалициловой кислоты или других НПВП;
желудочно-кишечное кровотечение или перфорация, связанная с предшествующей терапией НПВП в анамнезе;
активная или рецидивирующа язва/кровотечение в анамнезе (2 или более отдельных подтвержденных случаев язвы или кровотечения);
тяжелая печеночная недостаточность;
тяжелая почечная недостаточность без применения диализа;
желудочно-кишечное кровотечение, цереброваскулярное кровотечение в анамнезе или другие нарушения свертываемости крови;
тяжелая сердечная недостаточность;
лечение периоперационной боли при коронарном шунтировании.
Побочные эффекты
отек, АГ и сердечная недостаточность наблюдались при лечении НПВП.
Большинство наблюдаемых побочных эффектов — желудочно-кишечного происхождения. Могут отмечать язву, перфорацию или желудочно-кишечное кровотечение, иногда с летальным исходом, особенно у пациентов пожилого возраста (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Тошнота, рвота, диарея, метеоризм, запор, диспепсия, боль в животе, мелена, язвенный стоматит, обострение колита и болезнь Крона (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ) возможны при применении препарата. Не так часто могут возникать гастриты.
Сообщалось о таких побочных реакциях:
со стороны системы крови и лимфатической системы: отклонения показателей анализа крови от нормы (включая изменение количества лейкоцитов), лейкопения, тромбоцитопения, анемия.
Сообщалось о редких случаях агранулоцитоза (см. Отдельные серьезные и/или частые побочные реакции).
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, анафилактические реакции, анафилактоидные реакции, включая шок и другие реакции немедленного типа.
Со стороны психики: спутанность сознания, дезориентация, изменение настроения, ночные кошмары, бессонница.
Со стороны нервной системы: головокружение, сонливость, головная боль.
Со стороны органа зрения: нарушение функции зрения, включающие нечеткость зрения, конъюнктивит.
Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата: головокружение, шум в ушах.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, повышение АД, приливы.
Со стороны дыхательной системы: астма у пациентов с аллергией на ацетилсалициловую кислоту и другие НПВП, инфекции верхних дыхательных путей, кашель.
Со стороны ЖКТ: диспепсия, тошнота, рвота, боль в животе, запор, метеоризм, диарея, скрытое или макроскопическое желудочно-кишечное кровотечение, стоматит, гастрит, отрыжка, колит, гастродуоденальная язва, эзофагит, желудочно-кишечная перфорация.
Желудочно-кишечное кровотечение, язва или перфорация могут быть летальными, особенно у пациентов пожилого возраста (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны гепатобилиарной системы: нарушение показателей функции печени (например повышение трансаминаз или билирубина), гепатит, желтуха, печеночная недостаточность.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона, ангионевротический отек, зуд, сыпь, крапивница, буллезный дерматит, полиморфная эритема, фотосенсибилизация, эксфолиативный дерматит.
Со стороны мочевыделительной системы: задержка натрия и воды, гиперкалиемия, изменения показателей функции почек (повышение креатинина и/или мочевины в плазме крови), ОПН у пациентов с факторами риска, инфекции мочевыводящих путей, нарушения мочеиспускания.
Общие нарушения: отек, включая отеки нижних конечностей, гриппоподобные симптомы.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: артралгия, боль в спине, симптомы, связанные с суставами.
Отдельные серьезные и/или частые побочные реакции. Сообщалось об очень редких случаях агранулоцитоза у пациентов, которые применяли мелоксикам и другие потенциально миелотоксические лекарственные средства (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Побочные реакции, которые не наблюдались при применении этого лекарственного средства, но характерны для других соединений класса. Органическое поражение почек, которое, вероятно, приводит к ОПН: сообщалось о редких случаях интерстициального нефрита, острого тубулярного некроза, нефротического синдрома и папиллярного некроза (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Особые указания
побочные реакции возможно уменьшить путем применения минимальной эффективной дозы в течение непродолжительного периода лечения, необходимого для контроля симптомов (см. ПРИМЕНЕНИЕ и информацию о желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых рисках ниже).
Рекомендованную максимальную суточную дозу нельзя превышать в случае недостаточного терапевтического эффекта, также не следует дополнительно применять НПВП, так как это может повысить токсичность, а терапевтические преимущества не доказаны. Следует избегать одновременного применения мелоксикама с НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2.
Мелоксикам не подходит для лечения пациентов, которым необходимо уменьшение выраженности острой боли.
Следует обратить внимание на эзофагит, гастрит и/или пептическую язву в анамнезе пациента с целью обеспечения их полного излечения перед началом терапии мелоксикамом. Такие больные должны находиться под тщательным наблюдением во время лечения из-за возможного проявления рецидива.
Нарушения со стороны ЖКТ. Как и при применении других НПВП, потенциально летальные желудочно-кишечное кровотечение, язва или перфорация могут возникнуть во время лечения при наличии или без предшествующих симптомов или серьезных желудочно-кишечных заболеваний в анамнезе.
Риск желудочно-кишечного кровотечения, язвы или перфорации выше при повышении дозы НПВП у пациентов с язвой в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ), и у пациентов пожилого возраста. Таким пациентам следует начинать лечение с наименьшей эффективной дозы. Для них, а также для больных, требующих применения низкой дозы ацетилсалициловой кислоты или других лекарственных средств, повышающих желудочно-кишечные риски, следует рассмотреть комбинированную терапию с защитными лекарственными средствами (такими как мизопростол или ингибиторы протонной помпы) (см. информацию, приведенную ниже, и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Пациентам с проявлениями желудочно-кишечной токсичности в анамнезе, особенно пациентам пожилого возраста, следует сообщать обо всех необычных абдоминальных симптомах (особенно желудочно-кишечных кровотечениях), главным образом на начальных этапах лечения.
НПВП следует с осторожностью применять у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), а также у тех, кто одновременно применяет лекарственные средства, повышающие риск возникновения язвы или кровотечения, в частности гепарин как радикальную терапию или в гериатрической практике, антикоагулянты, такие как варфарин, или другие НПВП, включая ацетилсалициловую кислоту в противовоспалительных дозах (≥1 г разовая доза или ≥3 г общая суточная) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Сердечно-сосудистые нарушения. Клинические и эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что некоторые НПВП (в высоких дозах и при длительном применении) повышают риск артериальных тромботических осложнений (например инфаркт миокарда или инсульт).
Рекомендуется установить тщательное наблюдение за пациентами с АГ в анамнезе и/или с застойной сердечной недостаточностью легкой или умеренной степени тяжести, поскольку при терапии НПВП наблюдалась задержка жидкости.
Пациентам с факторами риска рекомендуется мониторинг АД в течение курса лечения мелоксикамом.
Пациентам с неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточностью, установленной ИБС, заболеванием периферических артериальных сосудов и/или цереброваскулярным заболеванием лечение мелоксикамом назначают только после тщательного анализа. Такой анализ также необходим в начале длительной терапии у пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний (такие как АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение).
Со стороны гепатобилиарной системы. Описаны единичные случаи повышения значений трансаминаз или других печеночных тестов у пациентов, которые применяли НПВП (включая мелоксикам). Такие лабораторные отклонения могут прогрессировать, оставаться неизменными или быть временными.
У пациентов с отклонением печеночных тестов или симптомами, указывающими на развитие печеночной дисфункции, при дальнейшей терапии мелоксикамом возможно развитие более тяжелой печеночной недостаточности. Если клинические симптомы указывают на развитие печеночной дисфункции или наблюдаются системные проявления заболевания (например эозинофилия, сыпь и др.), применение мелоксикама следует прекратить.
Кожные реакции. При применении НПВП в единичных случаях отмечали серьезные кожные реакции, некоторые из них были летальными, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Высокий риск появления таких реакций наблюдался в начале лечения, при этом в большинстве случаев они возникали в течение первого месяца лечения. При первом выявлении кожных высыпаний, поражений слизистых оболочек или других признаков повышенной чувствительности необходимо прекратить применение мелоксикама.
Анафилактические реакции. Как и при применении других НПВП, анафилактические реакции могут наблюдаться у пациентов без известной реакции на мелоксикам. Мелоксикам не следует применять у больных с аспириновой триадой. Этот симптоматический комплекс выявляли у пациентов с астмой, у которых развивались риниты (с полипами или без них) или проявлялся тяжелый, потенциально летальный бронхоспазм после применения ацетилсалициловой кислоты или других НПВП.
Функциональная почечная недостаточность. НПВП путем угнетения сосудорасширяющего влияния почечных простагландинов могут индуцировать функциональную почечную недостаточность вследствие снижения клубочковой фильтрации. Этот побочный эффект является дозозависимым и обратимым. В начале лечения или после увеличения дозы рекомендуется тщательное наблюдение диуреза и функции почек у пациентов с такими факторами риска: пожилой возраст, дегидратация, застойная сердечная недостаточность, тяжелая степень печеночной дисфункции (плазменный альбумин <25 г/л или ≥10 по классификации Чайлд-Пью); нефротический синдром, хронические заболевания почек, сопутствующая терапия ингибиторами АПФ, антагонистами рецепторов ангиотензина II, уменьшение объема крови после хирургических вмешательств.
В единичных случаях НПВП могут приводить к интерстициальному нефриту, гломерулонефриту, почечному медуллярному некрозу или к развитию нефротического синдрома.
Доза мелоксикама для пациентов с терминальной почечной недостаточностью, находящихся на диализе, не должна превышать 7,5 мг. Пациентам с почечной недостаточностью легкой и средней степени дозу можно не снижать (уровень клиренса креатинина >25 мл/мин).
Задержка натрия, калия и воды. НПВП могут усилить задержку натрия, калия и воды и повлиять на натрийуретический эффект диуретиков. Может наблюдаться снижение антигипертензивного эффекта гипотензивных лекарственных средств (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Как результат, у чувствительных пациентов возможны усиление отека, сердечная недостаточность или АГ. Поэтому больным с такими рисками рекомендуется проведение клинического мониторинга.
Гиперкалиемия. Гиперкалиемии может способствовать сахарный диабет или одновременное применение лекарственных средств, повышающих калий в плазме крови. В таких случаях нужно регулярно проводить контроль уровня калия.
Пациенты пожилого возраста и ослабленные больные нуждаются в тщательном наблюдении. Как и при лечении другими НПВП, нужно быть осторожными относительно больных пожилого возраста, у которых более вероятно снижение функции почек, печени и сердца.
Мовиксикам, как и любой другой НПВП, может маскировать симптомы инфекционных заболеваний. За счет фармакологического действия, способствующего уменьшению лихорадки и воспаления, применение препарата может затруднить диагностику при неинфекционном болевом синдроме.
Гематологические эффекты. При применении НПВП, включая мелоксикам, может наблюдаться анемия, связанная с задержкой жидкости, желудочно-кишечным кровотечением и влиянием на эритропоэз. При длительном лечении следует контролировать показатели крови (в том числе гемоглобин и гематокрит).
НПВП могут тормозить агрегацию тромбоцитов и удлинять время кровотечения у некоторых пациентов. В отличие от ацетилсалициловой кислоты, влияние мелоксикама на функцию тромбоцитов более мягкое, оборотное и кратковременное. Следует тщательно контролировать состояние принимающих мелоксикам пациентов, у которых возможны побочное влияние на функцию тромбоцитов, расстройства свертываемости крови, а также тех, кто получает антикоагулянты.
Применение у пациентов с астмой. Применение ацетилсалициловой кислоты у пациентов с аспиринчувствительной астмой способно привести к тяжелому бронхоспазму, который может быть смертельным. Учитывая перекрестную реакцию между ацетилсалициловой кислотой и другими НПВП, мелоксикам не следует применять у пациентов, чувствительных к ацетилсалициловой кислоте, и с осторожностью назначать больным с астмой.
В состав таблеток Мовиксикам входит аспартам (Е951), в связи с чем их не следует назначать пациентам, страдающим фенилкетонурией.
Также в состав таблеток входит маннит (Е421) и сорбит (Е420), которые могут оказывать мягкое слабительное действие.
Применение в период беременности и кормления грудью
Фертильность. Мелоксикам, как и другие лекарственные средства, ингибирующие синтез ЦОГ/простагландина, может негативно влиять на репродуктивную функцию и не рекомендован женщинам, которые хотят забеременеть.
Беременность. Угнетение синтеза простагландинов способно негативно отражаться на беременности и/или развитии эмбриона и плода. Данные эпидемиологических исследований позволяют предположить увеличение риска выкидыша и развития пороков сердца и гастрохизисов после применения ингибиторов синтеза простагландинов в ранний период беременности. Абсолютный риск развития пороков сердца повышается с менее чем 1% до около 1,5%. Считается, что этот риск повышается с увеличением дозы и продолжительности лечения. В I и II триместр беременности мелоксикам не следует применять за исключением случаев необходимости. Если женщина пытается забеременеть или в I и II триместр беременности применяет мелоксикам, дозировка и продолжительность лечения должны быть минимальными.
Мелоксикам противопоказан в III триместр беременности, так как все ингибиторы синтеза простагландинов несут для плода риски:
- сердечно-легочной токсичности (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);
- нарушения функции почек, может развиться в почечную недостаточность с олигогидрамнионом.
Существуют риски в последние сроки беременности для матери и новорожденного:
- вероятность удлинения времени кровотечения, антиагрегантный эффект, даже при очень низких дозах;
- угнетение сокращений матки, что приводит к задержке или затягиванию родов.
Кормление грудью. Хотя конкретных данных относительно мелоксикама нет, о НПВП известно, что они могут проникать в грудное молоко. Поэтому применение препарата не рекомендуется женщинам, которые кормят грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Специальных исследований о влиянии препарата на способность управлять автомобилем или работать с механизмами нет. На основе фармакодинамического профиля и побочных реакций можно предположить, что мелоксикам не влияет или незначительно влияет на указанную деятельность. Однако пациентам, у которых наблюдали нарушения функции зрения, включая нечеткость, головокружение, сонливость, вертиго или другие нарушения ЦНС, рекомендуется воздержаться от управления автомобилем или работы с механизмами.
Взаимодействия
мелоксикам метаболизируется в печени, главным образом СYР 2С9 и/или СYР 3А4. Существует возможность фармакокинетических взаимодействий между мелоксикамом и лекарственными средствами, подлежащих метаболизму СYР 2С9 и/или СYР 3А4.
Фармакодинамические взаимодействия
Не рекомендуется комбинация с другими НПВП, включая ацетилсалициловую кислоту в противовоспалительных дозах (≥1 г разовая доза или ≥3 г общая суточная доза).
Одновременное применение с кортикостероидами, другими НПВП повышает риск кровотечения и появления язв ЖКТ.
Антикоагулянты, гепарин (при применении в гериатрии или в лечебных дозах), антитромбоцитарные и тромболитические средства, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина: одновременное применение повышает риск возникновения кровотечений вследствие угнетения функции тромбоцитов и повреждения гастродуоденальной слизистой оболочки.
Диуретики, ингибиторы АПФ и антагонисты рецепторов ангиотензина II: НПВП снижают эффективность диуретиков и антигипертензивных лекарственных средств. При одновременном применении у пациентов с нарушением функции почек (с дегидратацией) НПВП с ингибиторами ЦОГ и АПФ или антагонистами рецепторов ангиотензина II могут возникать нарушения функции почек, включая ОПН, которая является обратимой. Особенно осторожно применяют у пациентов пожилого возраста. Больным необходимо адекватное количество жидкости. Следует контролировать функцию почек после начала комбинированной терапии и периодически в дальнейшем.
Другие антигипертензивные препараты (например блокаторы бета-адренорецепторов): НПВП могут снижать эффект антигипертензивных лекарственных средств вследствие угнетения вазодилататорных простагландинов.
НПВП могут усиливать нефротоксичность ингибиторов кальциневрина (например циклоспорина, такролимуса) вследствие медиации эффектов почечных простагландинов, что требует тщательного контроля функции почек при одновременном применении этих препаратов.
НПВП снижают эффективность внутриматочных противозачаточных средств.
НПВП могут повышать уровень концентрации лития в плазме крови (вследствие снижения почечной экскреции лития), в том числе до токсичных величин. Одновременный прием лития и НПВП не рекомендуется. В случае комбинированной терапии необходимо тщательно контролировать содержание лития в плазме крови в начале лечения, при подборе дозы и прекращении лечения мелоксикамом.
НПВП могут уменьшать канальцевую секрецию метотрексата, тем самым повышая концентрацию в плазме крови. По этой причине не рекомендуется сопутствующее назначение НПВП у пациентов, принимающих высокие дозы метотрексата (>15 мг/нед). Риск взаимодействия НПВП и метотрексата следует учитывать также при низкой дозе метотрексата, в частности у больных с нарушенной функцией почек. В случае если необходимо комбинированное лечение, нужно контролировать показатели крови и функции почек. Следует соблюдать осторожность, когда прием НПВП и метотрексата длится 3 дня подряд, поскольку плазменный уровень метотрексата может повыситься и усилить токсичность. Хотя мелоксикам не влияет на фармакокинетику метотрексата (15 мг/нед), считают, что гематологическая токсичность метотрексата может увеличиваться при лечении НПВП.
Колестирамин ускоряет выведение мелоксикама вследствие связывания в ЖКТ.
Не выявлено взаимодействия при одновременном приеме с антацидами, циметидином и дигоксином.
Особые группы пациентов
Пациенты с печеночной/почечной недостаточностью. Печеночная и почечная недостаточность легкой и средней степени существенно не влияют на фармакокинетику мелоксикама. Пациенты с умеренной степенью почечной недостаточности имели значительно более высокий общий клиренс. Пониженное связывание с белками плазмы крови наблюдалось у больных с терминальной почечной недостаточностью. При этой патологии увеличение объема распределения может привести к увеличению концентрации свободного мелоксикама. Не следует превышать суточную дозу 7,5 мг (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста мужского пола средние фармакокинетические параметры подобны таковым у молодых добровольцев мужского пола. У пациентов пожилого возраста женского пола значение AUC выше, а Т½ длиннее по сравнению с таковыми у молодых добровольцев обоих полов. Средний клиренс плазмы в равновесном состоянии у больных пожилого возраста был несколько ниже, чем у молодых добровольцев.
Передозировка
в случае передозировки рекомендуется промывание желудка и общие поддерживающие средства, поскольку специфический антидот неизвестен. В ходе исследований было показано, что колестирамин повышает выведение мелоксикама.
Условия хранения
не требует специальных условий хранения.