Мовиксикам® ОДТ (Movixicam ODT)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
373,90 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
521,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
521,35
Экономия при брони: -86,35 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
388,68
Экономия при брони: -75,96 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
275,55
Экономия при брони: -54,63 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
292,18
Экономия при брони: -53,40 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
398,09
Экономия при брони: -78,47 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
555,23
Экономия при брони: -108,65 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
373,90 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
521,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
258,00
Экономия при брони: -23,00 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
366,00
Экономия при брони: -55,00 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
492,00
Экономия при брони: -57,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
258,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
366,00
Экономия при брони: -54,00 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
492,00
Экономия при брони: -59,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
278,90
Экономия при брони: -40,00 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
381,20
Экономия при брони: -59,60 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
531,70
Экономия при брони: -85,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
288,55
Экономия при брони: -11,02 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
393,15
Экономия при брони: -14,27 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
548,34
Экономия при брони: -19,62 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80
Экономия при брони: -34,90 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
523,80
Экономия при брони: -77,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
399,84
Экономия при брони: -87,21 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
547,14
Экономия при брони: -108,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
395,66
Экономия при брони: -82,87 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
538,88
Экономия при брони: -106,86 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
391,89
Экономия при брони: -79,77 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
555,44
Экономия при брони: -119,85 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
373,90 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
521,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
283,13
Экономия при брони: -51,27 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
387,67
Экономия при брони: -56,48 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
539,29
Экономия при брони: -103,70 грн