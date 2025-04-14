Мовиксикам® ОДТ (Movixicam ODT)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
285,46
Экономия при брони: -13,15 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
398,35
Экономия при брони: -43,56 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
555,60
Экономия при брони: -35,65 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
388,15
Экономия при брони: -33,12 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
539,97
Экономия при брони: -91,08 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
285,15
Экономия при брони: -18,57 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
396,91
Экономия при брони: -76,55 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
553,59
Экономия при брони: -106,23 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
283,24
Экономия при брони: -16,66 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
375,58
Экономия при брони: -55,48 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
539,50
Экономия при брони: -65,78 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
373,90 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
521,50 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
285,83
Экономия при брони: -13,17 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
398,35
Экономия при брони: -43,68 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
511,68
Экономия при брони: -23,58 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
384,63
Экономия при брони: -64,53 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
552,50
Экономия при брони: -78,78 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
380,90
Экономия при брони: -59,30 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
241,65
Экономия при брони: -16,05 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
289,86
Экономия при брони: -17,16 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
394,93
Экономия при брони: -40,78 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
540,44
Экономия при брони: -51,90 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс