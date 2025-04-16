Мовиксикам® ОДТ (Movixicam ODT)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
373,90 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
521,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
346,37
Экономия при брони: -18,39 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
559,68
Экономия при брони: -112,81 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
373,90 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
492,00
Экономия при брони: -43,20 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
399,19
Экономия при брони: -65,05 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
539,96
Экономия при брони: -49,76 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
401,39
Экономия при брони: -69,03 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
559,84
Экономия при брони: -112,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
373,90 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
254,09
Экономия при брони: -12,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
399,72
Экономия при брони: -65,62 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
546,99
Экономия при брони: -64,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
373,90 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
521,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
189,00
Экономия при брони: -21,95 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
553,43
Экономия при брони: -71,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
373,90 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
551,94
Экономия при брони: -113,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
373,90 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
521,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс