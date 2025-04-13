Мовиксикам® ОДТ (Movixicam ODT)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 736 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
375,60
Экономия при брони: -43,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
265,60
Экономия при брони: -34,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
363,10
Экономия при брони: -55,19 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
533,66
Экономия при брони: -81,11 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
325,60
Экономия при брони: -49,49 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
363,10
Экономия при брони: -55,19 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
577,07
Экономия при брони: -87,71 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
373,90 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
541,58
Экономия при брони: -40,73 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
363,10
Экономия при брони: -55,19 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
282,70
Экономия при брони: -42,94 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
294,57
Экономия при брони: -55,94 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
382,34
Экономия при брони: -79,08 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
521,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
278,90
Экономия при брони: -32,00 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
381,20
Экономия при брони: -49,40 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
241,65
Экономия при брони: -10,45 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс