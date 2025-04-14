Мовиксикам® ОДТ (Movixicam ODT)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 275 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
393,55
Экономия при брони: -73,69 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
549,15
Экономия при брони: -102,01 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
405,83
Экономия при брони: -86,21 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
555,19
Экономия при брони: -107,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
380,90
Экономия при брони: -51,30 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
531,70
Экономия при брони: -65,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
190,45
Экономия при брони: -25,65 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
531,20
Экономия при брони: -64,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
373,90 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
521,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №10
Мови Хелс
273,80 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
385,15
Экономия при брони: -66,75 грн
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
553,94
Экономия при брони: -94,21 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 7.5 мг блистер №20
Мови Хелс
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №20
Мови Хелс