при катаракте — в форме глазных капель путем инстилляции по 2–3 капли 2–4 раза в сутки ежедневно в течение 3 мес. Для лечения тапеторетинальной дегенерации и других дистрофических заболеваний сетчатки, а также при проникающих ранах роговицы препарат вводят под конъюнктиву по 0,3 мл 4% р-ра 1 раз в сутки в течение 10 дней. Курс лечения повторяют через 6–8 мес.