Тауфон (Taufonum)
Тауфон инструкция по применению
Состав
Таурин - 40 мг/мл
Фармакологические свойства
стимулирует процессы репарации и регенерации при заболеваниях сетчатки глаза дистрофического характера травматических поражениях глаза. Способствует нормализации функции клеточных мембран, активизации энергетических и обменных процессов в тканях глаза.
Показания Тауфон
катаракта (старческая, диабетическая, травматическая, лучевая); дистрофические заболевания сетчатки и роговицы глаза; травмы роговицы (для стимуляции восстановительных процессов).
Применение Тауфон
при катаракте — в форме глазных капель путем инстилляции по 2–3 капли 2–4 раза в сутки ежедневно в течение 3 мес. Для лечения тапеторетинальной дегенерации и других дистрофических заболеваний сетчатки, а также при проникающих ранах роговицы препарат вводят под конъюнктиву по 0,3 мл 4% р-ра 1 раз в сутки в течение 10 дней. Курс лечения повторяют через 6–8 мес.
Противопоказания
повышенная чувствительность к таурину.
Побочные эффекты
аллергические реакции.