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Тауфон (Taufonum)

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Тауфон
Тауфон
Капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл с крышкой-капельницей №1
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от 25,50 грн
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Тауфон
Тауфон
Капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл с крышкой-капельницей №3
Здоровье Группа компаний
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Тауфон инструкция по применению

Состав

Таурин - 40 мг/мл

Фармакологические свойства

стимулирует процессы репарации и регенерации при заболеваниях сетчатки глаза дистрофического характера травматических поражениях глаза. Способствует нормализации функции клеточных мембран, активизации энергетических и обменных процессов в тканях глаза.

Показания Тауфон

катаракта (старческая, диабетическая, травматическая, лучевая); дистрофические заболевания сетчатки и роговицы глаза; травмы роговицы (для стимуляции восстановительных процессов).

Применение Тауфон

при катаракте — в форме глазных капель путем инстилляции по 2–3 капли 2–4 раза в сутки ежедневно в течение 3 мес. Для лечения тапеторетинальной дегенерации и других дистрофических заболеваний сетчатки, а также при проникающих ранах роговицы препарат вводят под конъюнктиву по 0,3 мл 4% р-ра 1 раз в сутки в течение 10 дней. Курс лечения повторяют через 6–8 мес.

Противопоказания

повышенная чувствительность к таурину.

Побочные эффекты

аллергические реакции.

Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Капли глазные
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
40 мг/мл
Объем
10 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/5345/01/01 от 19.10.2016
Международное название