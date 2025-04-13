Киев (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Аптека
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Подорожник
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
52,90
Экономия при брони: -4,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
2.5 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Вокзальная, 2
2.6 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Липковского Василия, 3
3.0 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Брюллова, 1-А
3.1 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
Аптека 36,6
Киев, ул. Татарская, 38
3.3 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний