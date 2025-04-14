Днепр (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках в Днепр
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
52,00
Экономия при брони: -5,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
53,51
Экономия при брони: -0,71 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 5-А
4.4 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
4.5 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
4.6 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
52,90
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
52,90
Экономия при брони: -6,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
4.6 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
4.7 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
52,90
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 42
4.7 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 8
5.0 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
52,90
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 13
5.1 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
5.8 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
52,10
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
8.2 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
8.4 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-А
8.5 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
8.7 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Березинская, 25-Б
8.8 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний