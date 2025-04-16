Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
52,90
Экономия при брони: -4,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
52,90
Экономия при брони: -0,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
52,90
Экономия при брони: -4,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
3.1 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
52,90
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
3.3 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 54
3.4 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
52,90
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
52,00
Экономия при брони: -3,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.3 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.6 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
52,10
Экономия при брони: -4,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Космонавтов, 27
4.7 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний