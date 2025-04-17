Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
52,90
Экономия при брони: -4,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
52,90
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
52,90
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
52,90
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
50,00
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
52,90
Экономия при брони: -4,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
52,90
Экономия при брони: -4,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
52,90
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоровье Группа компаний
52,00
Экономия при брони: -3,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Тауфон капли глазные 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоровье Группа компаний