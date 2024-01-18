ТАУРИН (TAURINUM) Действующее вещество
таурин является серосодержащей аминокислотой, образующейся в организме в процессе превращения цистеина.
Стимулирует репаративные и регенеративные процессы при заболеваниях сетчатки дистрофического характера, травматических повреждениях тканей глаза, патологических процессах, сопровождающихся резким нарушением метаболизма этих тканей. Способствует нормализации функции клеточных мембран, оптимизации энергетических и обменных процессов, поддержанию постоянного электролитного состава цитоплазмы клеток, торможению синаптической передачи.
дистрофические поражения сетчатки, включая тапеторетинальную дегенерацию, дистрофия роговицы, старческая, диабетическая, травматическая и лучевая катаракта, травмы роговицы (как средство стимуляции восстановительных процессов).
Таблетки применяют в составе комплексной терапии сердечно-сосудистой недостаточности различной этиологии, в комплексном лечении сахарного диабета I и II типа.
в виде инстилляций по 1–2 капли 4% р-ра 2–4 раза в сутки ежедневно на протяжении 3 мес. Курсы повторяют с интервалом 1 мес. При травмах глаза применяют в таких же дозах в течение месяца. Для лечения дистрофических заболеваний сетчатки и проникающих ранений роговицы вводят под конъюнктиву по 0,3 мл 4% р-ра 1 раз в сутки в течение 10 дней. Курс лечения повторяют через 6–8 мес.
Таблетки. При сердечной недостаточности таурин принимают внутрь по 250–500 мг 2 раза в сутки за 20 мин до еды, курс лечения — 30 дней. Дозу можно повысить до 2–3 г/сут или снизить до 125 мг на 1 прием. При сахарном диабете II типа — по 500 мг 2 раза в сутки в комбинации с другими таблетированными гипогликемическими средствами. При сахарном диабете I типа — по 500 мг 2 раза в сутки в комбинации с инсулинотерапией в течение 3–6 мес. Максимальная суточная доза при сердечной недостаточности — 3 г, при сахарном диабете I и II типа — 1,5 г.
повышенная чувствительность к действующему веществу, детский возраст.
возможны аллергические реакции на компоненты препарата (сыпь, зуд).
не следует изменять дозу препарата, принимаемого внутрь, самостоятельно. Если действие препарата кажется слишком слабым или сильным, проконсультируйтесь с врачом. При применении таурина следует снизить дозу сердечных гликозидов (иногда в 2 раза) в зависимости от чувствительности пациентов к сердечным гликозидам. Это же касается и блокаторов медленных кальциевых каналов. Если при применении таурина и пероральных гипогликемических средств или инсулина развивается гипогликемическое состояние, следует снизить дозу гипогликемических средств или инсулина. Сам таурин не вызывает гипогликемии.
при приеме внутрь таурин усиливает инотропный эффект сердечных гликозидов. Таурин не влияет на гипогликемическую активность инсулина и пероральных гипогликемических препаратов.
лечение симптоматическое.