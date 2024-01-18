в виде инстилляций по 1–2 капли 4% р-ра 2–4 раза в сутки ежедневно на протяжении 3 мес. Курсы повторяют с интервалом 1 мес. При травмах глаза применяют в таких же дозах в течение месяца. Для лечения дистрофических заболеваний сетчатки и проникающих ранений роговицы вводят под конъюнктиву по 0,3 мл 4% р-ра 1 раз в сутки в течение 10 дней. Курс лечения повторяют через 6–8 мес.

Таблетки. При сердечной недостаточности таурин принимают внутрь по 250–500 мг 2 раза в сутки за 20 мин до еды, курс лечения — 30 дней. Дозу можно повысить до 2–3 г/сут или снизить до 125 мг на 1 прием. При сахарном диабете II типа — по 500 мг 2 раза в сутки в комбинации с другими таблетированными гипогликемическими средствами. При сахарном диабете I типа — по 500 мг 2 раза в сутки в комбинации с инсулинотерапией в течение 3–6 мес. Максимальная суточная доза при сердечной недостаточности — 3 г, при сахарном диабете I и II типа — 1,5 г.