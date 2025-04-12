Фармакодинамика.

Оксиметазолин — α-адреномиметик, производное имидазолина, относится к группе местных сосудосуживающих средств. Сужает сосуды в месте нанесения, уменьшает отек слизистой оболочки носа и верхних дыхательных путей, уменьшает выделения из носа. Восстанавливает носовое дыхание. Устранение отека слизистой носа способствует восстановлению аэрации придаточных пазух, полости среднего уха, предотвращает развитие бактериальных осложнений. Оксиметазолин оказывает противовирусное, противовоспалительное, иммуномодулирующее и антиоксидантное действие. Благодаря этому комбинированному механизму действия наблюдалось более быстрое и эффективное устранение симптомов острого ринита (заложенности носа, ринореи, чихания, ухудшенного самочувствия). При местном назальном применении в терапевтических концентрациях не раздражает слизистой оболочки носа, не вызывает гиперемии. Эфирные масла, входящие в состав препарата, способствуют устранению чувства раздражения слизистой оболочки носа, защищают ее от чрезмерного высыхания.

Фармакокинетика.

Период полувыведения составляет около 35 часов после применения препарата. 2,1% выводится почками, около 1,1% — с калом. Продолжительность действия оксиметазолина — до 12 часов.