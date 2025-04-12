Назо-Спрей Бэби (Naso-Spray Baby)
Назо-Спрей Бэби инструкция по применению
Состав
действующее вещество: oxymetazoline;
1 мл препарата содержит оксиметазолина гидрохлорида 0,25 мг;
вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, пропиленгликоль, эвкалиптол, натрия дигидрофосфат безводный, динатрия эдетат, натрия гидроксид, вода очищенная.
Лекарственная форма
Спрей назальный, раствор.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, бесцветный или с едва желтоватым оттенком раствор со специфическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Противоотечные и другие препараты для местного применения при заболеваниях полости носа. Симпатомиметики.
Код АТС R01А А05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Оксиметазолин — α-адреномиметик, производное имидазолина, относится к группе местных сосудосуживающих средств. Сужает сосуды в месте нанесения, уменьшает отек слизистой оболочки носа и верхних дыхательных путей, уменьшает выделения из носа. Восстанавливает носовое дыхание. Устранение отека слизистой носа способствует восстановлению аэрации придаточных пазух, полости среднего уха, предотвращает развитие бактериальных осложнений. Оксиметазолин оказывает противовирусное, противовоспалительное, иммуномодулирующее и антиоксидантное действие. Благодаря этому комбинированному механизму действия наблюдалось более быстрое и эффективное устранение симптомов острого ринита (заложенности носа, ринореи, чихания, ухудшенного самочувствия). При местном назальном применении в терапевтических концентрациях не раздражает слизистой оболочки носа, не вызывает гиперемии. Эфирные масла, входящие в состав препарата, способствуют устранению чувства раздражения слизистой оболочки носа, защищают ее от чрезмерного высыхания.
Фармакокинетика.
Период полувыведения составляет около 35 часов после применения препарата. 2,1% выводится почками, около 1,1% — с калом. Продолжительность действия оксиметазолина — до 12 часов.
Показания
- Острые респираторные заболевания, сопровождающиеся заложенностью носа.
- Аллергический ринит.
- Вазомоторный ринит.
- Для восстановления дренажа и носового дыхания при заболеваниях придаточных пазух полости носа, евстахиите.
- Для устранения отека перед диагностическими манипуляциями в носовых ходах.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата; атрофический ринит; при применении ингибиторов моноаминоксидазы (МАО) и в течение 2 недель после прекращения лечения ингибиторами МАО, а также других препаратов, способствующих повышению артериального давления; повышенное внутриглазное давление, особенно глаукома; тяжелые формы сердечно-сосудистых заболеваний (например, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия); феохромоцитома; метаболические нарушения (гипертиреоз, сахарный диабет, порфирия); гипертрофия простаты.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Препарат не следует применять одновременно с другими местными сосудосуживающими средствами и средствами, которые вводятся интраназально (повышается частота развития побочных реакций), с ингибиторами МАО и другими препаратами, которые способствуют повышению артериального давления из-за риска артериальной гипертензии.
Особенности применения
Кончик насадки флакона вводить в каждый носовой ход и резко нажимать 1 раз на насадку. Во время впрыска воздуха втягивать носом. Не следует отклонять голову назад и переворачивать флакон при впрыскивании (флакон держат строго вертикально). Для предупреждения распространения инфекции не следует пользоваться одним флаконом нескольким лицам.
Следует избегать длительного применения и передозировки препарата. Длительное применение противоотечного средства для носа может привести к ослаблению действия препарата. Злоупотребление этим средством может вызвать атрофический ринит, атрофию слизистой оболочки и реактивную гиперемию с медикаментозным ринитом. После применения препарата необходимо особое наблюдение за пациентами с хроническим ринитом и в случае устранения отека перед диагностическими манипуляциями. Дозы, выше рекомендованных, нужно применять только под наблюдением врача.
Способ применения и дозы
Детям в возрасте от 1 до 6 лет — по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки. Дозы, выше рекомендованных, применять только под наблюдением врача. Препарат применять не более 5–7 дней. Препарат можно применять повторно только через несколько дней.
Дети
Препарат следует назначать детям в возрасте от 1 до 6 лет.
Побочные реакции
Со стороны дыхательной системы: дискомфорт в носу, жжение или сухость слизистой оболочки носа, ощущение сильной заложенности в носу (реактивная гиперемия), чихание, носовое кровотечение, апноэ у новорожденных и детей младшего возраста, особенно в случае передозировки.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота.
Со стороны нервной системы: головная боль, сонливость, усталость, вялость, бессонница, беспокойство, судороги, галлюцинации, головокружение.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: местное назальное применение препарата может вызвать системные эффекты (ощущение перебоев в работе сердца, тахикардия, артериальная гипертензия).
Со стороны иммунной системы: возможно возникновение аллергических реакций, в том числе сыпь, зуд, ангионевротический отек.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 15 мл во флаконе из стекла с клапаном-насосом, назальной насадкой-распылителем и защитным колпачком в коробке.
По 20 мл во флаконе полимерном с клапаном-насосом, назальной насадкой-распылителем и защитным колпачком в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.