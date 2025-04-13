Назо-Спрей Бэби (Naso-Spray Baby)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
71,00
Экономия при брони: -15,17 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
74,17
Экономия при брони: -2,23 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
67,24
Экономия при брони: -2,02 грн
Мед-сервис
Киев, пл. Печерская, 1
2.4 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптекарь
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
3.1 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
70,99
Экономия при брони: -15,24 грн
Ощад аптека
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
67,40
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
67,40
Экономия при брони: -2,80 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Филатова Академика, 7
3.9 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
76,48
Экономия при брони: -2,29 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Амосова Николая, 4
4.1 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Городская семейная аптека
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
72,77
Экономия при брони: -2,18 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
4.9 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
64,46
Экономия при брони: -1,93 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
5.0 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
77,00
Экономия при брони: -16,51 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
5.0 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
5.1 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
70,99
Экономия при брони: -15,24 грн