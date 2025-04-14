Назо-Спрей Бэби (Naso-Spray Baby)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
69,30
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
6.6 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.3 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
67,40
Экономия при брони: -1,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.9 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
4.7 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
5.3 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-В
7.3 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
7.5 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
8.9 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тернопольская, 32
8.9 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 306
14.5 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
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Эконом аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
36.7 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 7
102.3 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
69,30
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
102.4 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
67,40
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, перек. Вавилова / Хмельницкого Богдана, 9/26
128.7 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
67,40
Экономия при брони: -3,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
130.3 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, пл. Павленковская, 3
130.4 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
67,70
Экономия при брони: -2,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 78
130.6 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
69,30
Экономия при брони: -5,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
130.6 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
130.8 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
133.0 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
133.2 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
64,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
133.7 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Зеньков, ул. Воздвиженская, 71
136.8 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
64,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ахтырская, 1/1
141.5 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
64,40
Экономия при брони: -0,10 грн