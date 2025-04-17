Назо-Спрей Бэби (Naso-Spray Baby)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Винница
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
64,00
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Синеводская, 140
3.3 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
69,30
Экономия при брони: -4,90 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
5.0 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
64,46
Экономия при брони: -1,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 66
5.7 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
7.2 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
64,46
Экономия при брони: -1,93 грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Браилов, ул. Монастырская, 23
28.1 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
64,40
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Добролюбова, 9-А
36.2 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
69,50
Экономия при брони: -7,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Липовец, ул. Липковского Василия, 55
40.8 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
67,40
Экономия при брони: -1,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46
58.7 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, ул. Соборная, 24-А
62.4 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
64,40
Экономия при брони: -2,50 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
71.6 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
54,00
Экономия при брони: -1,62 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Богунская, 22
72.6 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
72.9 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
63,00
Экономия при брони: -1,89 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
60,00
Экономия при брони: -1,80 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Расковой, 1
75.9 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
54,00
Экономия при брони: -1,62 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 113
75.9 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
64,40
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Виньковцы, ул. Патриотов Украины, 13/2
94.5 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
105.1 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
55,00
Экономия при брони: -2,75 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
110.3 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
64,40
Экономия при брони: -0,10 грн