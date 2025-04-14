Назо-Спрей Бэби (Naso-Spray Baby)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
73,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
4.4 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
4.6 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
67,50
Экономия при брони: -4,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Независимости, 17
5.0 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
5.5 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
64,40
Экономия при брони: -1,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
6.1 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
6.4 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
6.7 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Терещенковская, 27-А
8.2 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
69,60
Экономия при брони: -6,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
8.6 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
8.8 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
9.1 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
67,40
Экономия при брони: -4,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
9.1 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Янтарная, 79
9.6 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
10.5 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
64,40
Экономия при брони: -1,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 29
13.8 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье