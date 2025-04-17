Назо-Спрей Бэби (Naso-Spray Baby)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
73,46
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
71,00
Экономия при брони: -7,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
71,10
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
64,40
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
64,40
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
69,30
Экономия при брони: -5,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
64,40
Экономия при брони: -0,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
67,40
Экономия при брони: -3,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Независимости, 42
4.7 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
71,00
Экономия при брони: -7,40 грн
В городах рядом
Городская семейная аптека
Славутич, кв-л Полесский, 3
36.8 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
63.9 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
71,00
Экономия при брони: -7,90 грн
Подорожник
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Г
64.9 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
64,40
Экономия при брони: -1,30 грн
Ощад аптека
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 1
65.0 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
64,40
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Носовка, ул. Вокзальная, 1
65.4 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
64,40
Экономия при брони: -1,30 грн
Мед-сервис
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 107-А
66.8 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
84.9 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Вета
Семиполки, шоссе Остерское, 32
89.4 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
D.s.
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
104.3 км
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор 0.25 мг/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье