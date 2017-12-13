Бетазон (Betazone) (211177) - инструкция по применению ATC-классификация
Бетазон инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: betamethasone;
1 г препарата содержит бетаметазона валерата микронизированного в пересчете на бетаметазон 1 мг;
вспомогательные вещества: спирт цетостеариловый, полиэтиленгликоля стеарат, парафин белый мягкий, масло минеральное, натрия дигидрофосфат безводный, кислота фосфорная концентрированная, натрия гидроксид, хлоркрезол, вода очищенная.
Лекарственная форма
Крем для наружного применения.
Основные физико-химические свойства: крем белого или почти белого цвета однородной консистенции.
Фармакотерапевтическая группа
Кортикостероиды для применения в дерматологии. Активные кортикостероиды (группа III).
Код АТС D07A C01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Бетаметазона валерат — синтетический глюкокортикостероид для наружного применения.
Бетаметазон проявляет высокую глюкокортикостероидную активность и только минимальный минералокортикоидный эффект.
Благодаря противовоспалительному, противоаллергическому и сосудосуживающему действию такие местные глюкокортикостероиды, как бетаметазона валерат, преимущественно следует применять для лечения дерматозов, чувствительных к действию кортикостероидов.
Фармакокинетика.
После проникновения в кожу профиль фармакокинетики местных кортикостероидов подобен таковому системных кортикостероидов.
Кортикостероиды связываются с белками плазмы крови разной степени. В основном они метаболизируются в печени и выводятся с мочой.
Системное всасывание кортикостероидов местного применения ожидается только в неблагоприятных условиях (длительное лечение, окклюзионная повязка).
Существуют данные об оценке чрескожного всасывания бетаметазона валерата из эмульсии "вода в масле» у здоровых добровольцев с экспериментально поврежденной кожей. Через 24 часа на коже оказывалось 68,1 ± 6,9% 3H-меченой дозы 200 мг. Через 72 часа 7,34 ± 2,74% и 4,80 ± 0,76% применяемой дозы выводилось с мочой и калом соответственно.
Некоторые топические кортикостероиды и их метаболиты выводятся с желчью.
Показания
Для уменьшения воспалительных проявлений дерматозов, чувствительных к глюкокортикостероидной терапии, таких как: экзема (атопическая, монетовидная), контактный дерматит, себорейный дерматит, нейродермит, солнечный дерматит, эксфолиативный дерматит, стаз-дерматит, радиационный дерматит, интертригинозный дерматит, псориаз, аногенитальный и старческий зуд.
Противопоказания
Препарат противопоказан для пациентов с аллергическими реакциями на любой из компонентов препарата, а также в следующих случаях:
- вирусные инфекции, в том числе поствакцинальные реакции и ветряная оспа;
- вирусные кожные инфекции (например простой герпес, опоясывающий лишай, ветряная оспа);
- розовые угри;
- розацеаподобный (периоральный) дерматит;
- бактериальные дерматозы, в том числе туберкулез и сифилис кожи;
- грибковые заболевания;
- офтальмологические заболевания (препарат не предназначен для офтальмологического применения).
Не рекомендуется применение препарата под окклюзионными повязками (гипс и т.д.).
Следует соблюдать особую осторожность при нанесении на обрабатываемые части вблизи лица. Не допускать попадания препарата в глаза или на слизистые оболочки. Следует избегать длительного лечения и/или применения на большой поверхности кожи, так как возможно всасывание активного вещества.
Не следует применять препарат в I триместре беременности (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
В связи с присутствием парафина белого мягкого и масла минерального, лечение в аногенитальной области может повредить структуру латексных презервативов и уменьшить их безопасность при использовании во время лечения.
Особенности применения
Препарат не предназначен для применения в офтальмологии.
Системное всасывание местных кортикостероидов, как правило, увеличивается с увеличением дозы кортикостероида, увеличением лечения и величиной обрабатываемой поверхности тела. Поэтому кортикостероиды с высокой активностью на больших участках кожи следует применять под тщательным и периодическим мониторингом, поскольку они могут вызвать угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС).
В случае развития угнетения лекарственный препарат следует отменить, частоту нанесения уменьшить или перевести пациента на кортикостероидный препарат более слабого действия. Функция ГГНС, как правило, восстанавливается при отмене препарата. В отдельных случаях могут развиваться симптомы отмены, которые требуют добавления системного кортикостероида.
Препарат переносится в основном хорошо. Однако лечение следует прекратить при возникновении раздражения или повышенной чувствительности.
Препарат содержит спирт цетостеариловый, который может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит).
Препарат содержит хлоркрезол который может вызывать аллергические реакции.
При возникновении раздражения кожи или появлении признаков повышенной чувствительности в связи с применением препарата лечение следует прекратить и подобрать больному адекватную терапию. При наличии инфекции следует назначить противогрибковые или антибактериальные средства соответственно. Если при этом желаемый эффект не наступает быстро, применение кортикостероидов необходимо прекратить до ликвидации признаков инфекции.
Способ применения и дозы
Препарат следует наносить тонким слоем на пораженные участки кожи 1–3 раза в сутки, в зависимости от состояния тяжести.
Нанести достаточное количество препарата тонким слоем, чтобы полностью покрыть пораженные участки кожи, и осторожно втереть в кожу. При улучшении состояния частоту нанесений можно уменьшить.
Следует избегать длительного применения препарата (более 3 месяцев) или на больших поверхностях (более 20% поверхности тела). Это относится и к лечению более 10% поверхности тела в течение более 1 недели.
После улучшения клинической картины часто рекомендуется применение более слабого глюкокортикостероида.
Может быть целесообразной и интервальная терапия, которая заключается в применении и местного препарата, не содержит активный компонент, поочередно в течение недели.
Рекомендуется тщательное наблюдение за развитием признаков и симптомов системного действия препарата.
Способ применения следует адаптировать к типу кожи и стадии заболевания.
Препарат является предпочтительной лекарственной формой для жирной кожи, при повышенной активности сальных желез, намокании и при острой форме заболевания.
Пациенты с дерматозами грибкового происхождения требуют специального лечения.
Не применять под окклюзионными повязками, поскольку может усиливаться побочное действие препарата.
Дети
Нет клинических данных по применению препарата у детей, поэтому нежелательно применять его пациентам этой возрастной категории.
Поскольку у детей соотношение площади поверхности и массы тела больше, чем у взрослых, активнее поглощение препарата, дети более склонны к риску подавления функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС) со стороны кортикостероидов и развития экзогенных эффектов кортикостероидов.
Побочные реакции
Частота побочных эффектов основана на следующих категориях:
очень часто (≥1/10);
часто (≥ 1/100 — <1/10);
нечасто (≥ 1/1000 — <1/100);
редко (≥ 1/10000 — <1/1000);
очень редко (<1/10000);
неизвестно (частоту невозможно установить на основании имеющихся данных).
|Побочные эффекты, связанные с лечением
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Часто:
|жжение, зуд, раздражение, сухость кожи, фолликулит, гипертрихоз, угревидная сыпь, гипопигментация, акне на фоне применения стероидов, розацеаподобный (периоральный) дерматит; аллергический контактный дерматит
|Нечасто:
|особенно под окклюзионной повязкой: мацерация кожи, атрофия кожи, стрии, потница
|Инфекции и инвазии
|Нечасто:
|особенно под окклюзионной повязкой: вторичная инфекция
Покалывание кожи, уплотнение кожи, растрескивание кожи, ощущение тепла, пластинчатое шелушение кожи, очаговое шелушение кожи, фолликулярная сыпь, эритема, телеангиэктазии.
При применении препарата на больших поверхностях или окклюзионной повязкой, особенно в течение длительного периода, необходимо иметь в виду возможность развития системного действия препарата.
У лиц с индивидуальной непереносимостью какого-либо компонента препарата возможны реакции гиперчувствительности.
Любые побочные явления, встречающиеся при системном применении глюкокортикоидов, включая супрессию коры надпочечников, могут возникать и при их местном применении.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 15 г или 30 г в тубе в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.
(все стадии производства, контроль качества, выпуск серии)
Украина, 08301, Киевская обл., г. Борисполь, ул. Шевченко, буд.100, лит. Б-II (корпус 4).
(все стадии производства, выпуск серии)