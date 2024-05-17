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Бетазон крем для наружного применения 0,1 % туба 30 г, №1 - Одесса (196820) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
Всего: упаковка (3)
80,44
Экономия: -11,59 грн
68,85 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
79,99
Экономия: -11,14 грн
68,85 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
71,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Компанеевка, ул. Вишневая, 11-В
Всего: упаковка (1)
80,43
Экономия: -11,58 грн
68,85 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
Всего: упаковка (1)
71,61 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Тальное, ул. Соборная, 20
Всего: упаковка (3)
80,44
Экономия: -11,59 грн
68,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 67
Всего: упаковка (1)
79,70
Экономия: -10,85 грн
68,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Шпола, ул. Соборная, 12
Всего: упаковка (3)
80,43
Экономия: -11,58 грн
68,85 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Е
Всего: упаковка (1)
71,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 111
Всего: упаковка (1)
79,99
Экономия: -11,14 грн
68,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 98
Всего: упаковка (3)
83,50
Экономия: -14,65 грн
68,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
80,44
Экономия: -11,59 грн
68,85 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
Всего: упаковка (1)
71,61 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 65
Всего: упаковка (1)
64,35 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Пятихатки, ул. Садовая, 101
Всего: упаковка (1)
80,99
Экономия: -12,14 грн
68,85 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Сокиряны, ул. Кобылянской, 35-А
Всего: упаковка (1)
78,99
Экономия: -10,14 грн
68,85 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Вернигоры, 4
Всего: упаковка (2)
81,99
Экономия: -13,14 грн
68,85 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
Всего: упаковка (3)
77,50
Экономия: -8,65 грн
68,85 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (3)
80,50
Экономия: -11,65 грн
68,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Келецкая, 66
Всего: упаковка (4)
80,44
Экономия: -11,59 грн
68,85 грн