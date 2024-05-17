Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАКОРТИКОСТЕРОИДЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИПРОСТЫЕ ПРЕПАРАТЫ КОРТИКОСТЕРОИДОВАктивные кортикостероиды (группа III)БетаметазонБетазонЦены в аптеках

Бетазон крем для наружного применения 0,1 % туба 15 г, №1 - Одесса (190600) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 17:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 2
Всего: упаковка (2)
51,30 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Всего: упаковка (1)
39,11 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
Всего: упаковка (1)
47,22
Экономия: -5,35 грн
41,87 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
43,53 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Новый Буг, пл. Свободы, 40
Всего: упаковка (1)
39,12 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Новоукраинка, ул. Вороного Николая, 22-А
Всего: упаковка (4)
51,35
Экономия: -9,48 грн
41,87 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
Всего: упаковка (3)
50,53
Экономия: -8,66 грн
41,87 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (2)
50,00
Экономия: -6,00 грн
44,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
43,53 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
Всего: упаковка (1)
43,54 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
Всего: упаковка (1)
43,54 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 36-Б
Всего: упаковка (2)
51,30
Экономия: -9,00 грн
42,30 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
Всего: упаковка (1)
41,46 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 67
Всего: упаковка (1)
47,42
Экономия: -5,55 грн
41,87 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 98
Всего: упаковка (4)
51,30
Экономия: -9,00 грн
42,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 36
Всего: упаковка (1)
48,90
Экономия: -7,03 грн
41,87 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 61
Всего: упаковка (1)
47,43
Экономия: -5,56 грн
41,87 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Пятихатки, ул. Садовая, 101
Всего: упаковка (1)
46,81
Экономия: -4,94 грн
41,87 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Тывров, ул. Малиновского Маршала, 2
Всего: упаковка (1)
36,21 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Сокиряны, ул. Победы, 10-А
Всего: упаковка (2)
47,43
Экономия: -5,56 грн
41,87 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Сокиряны, ул. Кобылянской, 35-А
Всего: упаковка (1)
51,35
Экономия: -9,48 грн
41,87 грн