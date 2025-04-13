Харьков (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
65,82
Экономия при брони: -3,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 5 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 5 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье