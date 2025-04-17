Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
115,60
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека бам
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Текстильников, 18
2.7 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
115,60
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 14
3.1 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.1 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье