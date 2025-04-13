Киев
Бетазон (Betazone)

Бетазон (Betazone)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 181 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
65,42 грн
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
100,33 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
67,10 грн
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
115,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
67,10 грн
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
110,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
65,62 грн
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
112,62 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
60,37 грн
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
113,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
65,09 грн
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
107,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
56,24 грн
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
92,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
63,53 грн
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
91,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
62,30 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
64,70 грн
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
106,40 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
88,00
Экономия при брони: -6,16 грн
81,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
55,74 грн
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
113,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Полтавская, 10
2.6 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
64,46 грн
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
92,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
62,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
57,30 грн
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
110,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
3.1 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
65,44 грн
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
112,73 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
65,70 грн
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
112,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
3.2 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
65,55 грн
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
112,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
68,49 грн
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
108,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
Бетазон крем для наружного применения 0.1 % туба 30 г №1
Корпорация Здоровье
115,60
Экономия при брони: -13,50 грн
102,10 грн
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