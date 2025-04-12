Жастинда (Zhastinda)
Жастинда инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит этинилэстрадиола 0,03 мг и диеногеста 2 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, повидон, магния стеарат, тальк;
оболочка таблетки: Опаглос 2 очищенный, содержащий: натрия карбоксиметилцеллюлоза, мальтодекстрин, декстрозы моногидрат, лецитиновая соя, натрия дигидрат.
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: белого или почти белого цвета, круглые двояковыпуклые, свободные от посторонних загрязнений таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Фармакотерапевтическая группа
Гормональные контрацептивы для системного применения.
Код АТС G03A A16.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Все гормональные методы контрацепции характеризуются очень низким показателем контрацептивных неудач при применении согласно инструкции. Показатель контрацептивных неудач может быть выше, если их не применять согласно инструкции (например, пропуск таблетки).
В ходе клинических исследований был рассчитан следующий индекс Перля:
- нескорректированный индекс Перля: 0,454 (верхний 95% доверительный интервал (ДИ): 0,701);
- скорректированный индекс Перля: 0,182 (верхний 95% доверительный интервал: 0,358).
Жастинда — это комбинированный оральный контрацептив (КОК) с этинилэстрадиолом и прогестагеном диеногестом.
Контрацептивное действие препарата Жастинда базируется на взаимодействии разных факторов, важнейшими из которых являются супрессия овуляции и изменение цервикальной секреции.
Диеногест — производное нортестостерона с аффинностью in vitro к прогестероновым рецепторам в 10–30 раз меньше по сравнению с другими синтетическими прогестагенами. Данные in vivo у животных свидетельствуют о сильной прогестагенной активности и антиандрогенной активности. Диеногест не проявляет значительную андрогенную, минералокортикоидную или глюкокортикоидную активность in vivo.
Доза диеногеста, приводящая к подавлению овуляции, составляет 1 мг/сут.
При применении высокодозных КОК (50 мкг этинилэстрадиола) снижается риск рака эндометрия и яичников. Касается ли это низкодозных КОК, остается не выясненным.
Фармакокинетика.
Этинилэстрадиол
Адсорбция
При пероральном приеме этинилэстрадиол быстро и полностью всасывается. Максимальная концентрация в сыворотке крови составляет примерно 67 пкг/мл и достигается в течение 1,5–4 часов. В течение всасывания и первого прохождения через печень этинилэстрадиол метаболизируется экстенсивно, что приводит к средней оральной биодоступности примерно 44%.
Распределение
Этинилэстрадиол прочно, но неспецифически связывается с альбумином (98%) и индуцирует увеличение сывороточных концентраций глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ). Объем распределения этинилэстрадиола составляет примерно 2,8–8,6 л/кг.
Метаболизм
Этинилэстрадиол подвергается пресистемной конъюгации в слизистой тонкого кишечника и в печени. Этинилэстрадиол метаболизируется главным образом путем ароматического гидроксилирования, однако дополнительно образуется большое количество гидроксилированных и метилированных метаболитов, среди которых есть как свободные метаболиты, так и конъюгаты с глюкуронидами и сульфатами. Клиренс составляет 2,3–7 мл/мин/кг.
Выведение из организма
Уровень этинилэстрадиола в сыворотке крови снижается двухфазно с периодами полувыведения около 1 часа и 10–20 часов соответственно. Препарат не выводится из организма в неизмененном виде, его метаболиты выводятся с мочой и желчью в соотношении 4:6. Период полувыведения метаболитов составляет примерно один день.
Состояние равновесия
Состояние равновесия достигается в течение второй половины цикла применения, когда концентрация этинилэстрадиола в сыворотке крови примерно вдвое выше по сравнению с применением разовой дозы.
Диеногест
Всасывание
После перорального применения диеногест быстро и полностью всасывается. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается в течение 2,5 ч после однократного приема Жастинда и составляет 51 нг/мл. Биодоступность диеногеста в сочетании с этинилэстрадиолом составляет примерно 96%.
Распределение
Диеногест связывается с альбумином и не связывается с ГСПГ, или глобулином, связывающим кортикоиды (ГСК). Лишь 10% общей концентрации диеногеста в сыворотке крови находятся в виде свободного стероида, а 90% неспецифически связаны с альбумином. Индуцированное этинилэстрадиолом повышение уровня ГСПГ не влияет на связывание диеногеста с белками плазмы крови. Объем распределения диеногеста находится в пределах от 37 до 45 л.
Метаболизм
Диеногест полностью метаболизируется путем гидроксилирования и конъюгации с образованием в основном эндокринологически неактивных метаболитов. Эти метаболиты очень быстро выводятся из плазмы таким образом, что в плазме крови не наблюдается ни одного активного метаболита, а только диеногест в неизмененном виде. Общий клиренс составляет примерно 3,6 л/ч после однократного применения.
Выведение из организма
Уровень диеногеста в сыворотке крови снижается с периодом полувыведения, который составляет около 9 часов. Лишь незначительное количество диеногеста выводится почками в неизмененном виде. После применения пероральной дозы 0,1 мг/кг массы тела соотношение почечной экскреции к каловой составляет 3,2. Около 86% дозы выводится в течение 6 дней, большая часть, 42% выводится с мочой в первые 24 часа.
Состояние равновесия
Фармакокинетика диеногеста не зависит от уровня ГСПГ. При ежедневном применении концентрация вещества в сыворотке крови возрастает в 1,5 раза, достигая равновесного состояния через 4 дня применения.
Данные доклинических исследований по безопасности
Доклинические исследования этинилэстрадиола и диеногеста обнаружили ожидаемые эстрогеновые и прогестагеновые эффекты.
Результаты стандартных доклинических исследований токсичности при многократном применении, генотоксичности, канцерогенности и репродуктивной токсичности не указывают на существование какого-либо специфического риска для человеческого организма. Однако следует заметить, что половые стероиды могут способствовать росту предварительно существующих определенных гормонозависимых тканей и опухолей.
Показания
Оральная контрацепция.
Противопоказания
Препарат Жастинда не следует применять при наличии хотя бы одного из состояний, указанных ниже. Если любое из этих состояний возникает впервые во время применения КГК, его прием следует немедленно прекратить.
- Наличие или риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ);
- наличие венозной тромбоэмболии в настоящее время (во время терапии антикоагулянтами) или в анамнезе (например, тромбоза глубоких вен (ТГВ), тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА));
- известная наследственная или приобретенная склонность к венозной тромбоэмболии, такая как резистентность к активированному протеину С, (в том числе мутация фактора V Лейдена), дефицит антитромбина III, недостаточность протеина С, недостаточность протеина S;
- большие оперативные вмешательства с длительной иммобилизацией (см. раздел «Особенности применения»);
- высокий риск венозной тромбоэмболии из-за наличия множественных факторов риска (см. раздел «Особенности применения»);
- наличие или риск развития артериальной тромбоэмболии (АТЭ);
- артериальная тромбоэмболия — наличие артериальной тромбоэмболии в анамнезе (например, инфаркт миокарда) или наличие продромальных симптомов (например, стенокардия);
- нарушение мозгового кровообращения в анамнезе, наличие продромальных симптомов (например, транзиторная ишемическая атака (ТИA));
- известная наследственная или приобретенная склонность к артериальной тромбоэмболии, такая как гипергомоцистеинемия и антитела к фосфолипидам (антитела к кардиолипинам, волчаночный антикоагулянт);
- мигрень с очаговыми неврологическими симптомами в анамнезе;
- высокий риск артериальной тромбоэмболии из-за наличия множественных факторов риска (см. раздел «Особенности применения») или из-за наличия одного серьезного фактора риска, такого как:
- сахарный диабет с сосудистыми осложнениями;
- тяжелая артериальная гипертензия;
- тяжелая дислипопротеинемия;
- курение;
- панкреатит в анамнезе, связанный с тяжелой гипертриглицеридемией;
- тяжелое заболевание печени в анамнезе, пока показатели функции печени не вернулись в пределы нормы (также синдром Дубина-Джонсона и Ротора);
- наличие в анамнезе опухолей печени (доброкачественных или злокачественных);
- или предполагаемые злокачественные опухоли (например, половых органов или молочных желез), зависимые от половых гормонов;
- установленная или подозреваемая беременность;
- вагинальное кровотечение неясной этиологии;
- недиагностированная аменорея;
- повышенная чувствительность к действующим веществам или к любому из компонентов препарата.
Жастинда противопоказана для одновременного применения с лекарственными средствами, содержащими омбитавир/паритаревир/ритонавир и дазабувир.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Примечание: следует ознакомиться с информацией о лекарственном средстве, применяемом одновременно, для выявления потенциальных взаимодействий.
Влияние других лекарственных средств на препарат Жастинда.
Взаимодействия возможны с лекарственными средствами, которые индуцируют микросомальные ферменты. Это может привести к увеличению клиренса половых гормонов, что, в свою очередь, может привести к изменению характера менструального кровотечения и/или потере эффективности контрацептива.
Терапия
Индукция ферментов может быть обнаружена через несколько дней лечения. Максимальная индукция ферментов в целом наблюдается через несколько недель. После отмены лечения индукция ферментов может длиться около 4 недель.
Краткосрочное лечение
Женщины, которые принимают лекарственные средства, индуцирующие ферменты, должны временно использовать барьерный метод или другой метод контрацепции дополнительно к КОК. Барьерный метод следует применять в течение всего срока лечения соответствующим препаратом и еще в течение 28 дней после прекращения его применения. Если терапия начинается в период применения последних таблеток КОК из упаковки, то прием таблеток из следующей упаковки КОК следует начать сразу после завершения приема из предыдущей упаковки без привычного перерыва в приеме таблеток.
Долгосрочное лечение
Женщинам при долгосрочной терапии действующими веществами, которые индуцируют ферменты печени, рекомендуется выбрать другой надежный негормональный метод контрацепции.
Действующие вещества, увеличивающие клиренс КОК (снижение эффективности КОК из-за индукции ферментов), например: барбитураты, бозентан, карбамазепин, фенитоин, примидон, рифампицин; ВИЧ-препарат ритонавир, невирапин и эфавиренз; также, возможно, окскарбазепин, топирамат, фелбамат, гризеофульвин и лекарственные средства, содержащие экстракт зверобоя (Hypericum perfiratum).
Действующие вещества с непостоянным воздействием на клиренс КОК
При одновременном применении с КОК большое количество комбинаций ингибиторов ВИЧ/ВГС-протеазы и ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы могут повышать или снижать концентрации эстрогена или прогестинов в плазме крови. Совокупное влияние таких изменений может быть клинически значимым в некоторых случаях.
Поэтому для выявления потенциальных взаимодействий следует ознакомиться с инструкцией по применению лекарственного средства для лечения ВИЧ/ВГС, которое принимается одновременно. При наличии каких-либо сомнений женщинам дополнительно следует использовать барьерный метод контрацепции при терапии ингибиторами протеазы или ингибиторами ненуклеозидной обратной транскриптазы.
Действующие вещества, снижающие клиренс КОК (ингибиторы ферментов)
Клиническая значимость потенциального взаимодействия с ингибиторами ферментов остается невыясненной.
Одновременное применение сильных ингибиторов CYP3A4 может повысить плазменные концентрации эстрогена, прогестина или обоих компонентов.
Эторикоксиб в дозах от 60 до 120 мг/сут продемонстрировал повышение плазменных концентраций этинилэстрадиола в 1,4–1,6 раза соответственно при одновременном применении с комбинированным гормональным контрацептивом, содержащим 0,035 мг этинилэстрадиола.
Влияние препарата Жастинда на другие лекарственные средства
КОК могут повлиять на метаболизм других лекарственных средств. Соответственно, концентрация в плазме крови и тканях может увеличиваться (например, циклоспорин) или уменьшаться (например, ламотриджин). Однако по данным in vitro угнетение ферментов системы CYP диеногестом в терапевтической дозе маловероятно.
Клинические данные свидетельствуют о том, что этинилэстрадиол подавляет клиренс субстратов CYP1A2, что, в свою очередь, вызывает слабое (например, при применении теофиллина) или умеренное (например, при применении тизанидина) повышение их плазменных концентраций.
Фармакодинамические взаимодействия
Одновременное использование препарата Жастинда с лекарственными средствами, содержащими омбитавир/паритаревир/ритонавир и дазабувир, с или без рибавирина, может увеличить риск повышенного уровня АлАТ. Таким образом, пациент должен перейти на альтернативный метод контрацепции (например, только прогестагенезадерживающая контрацепция или негормональные методы), прежде чем начать лечение данной комбинированной лекарственной схеме. Прием Жастинды можно восстановить через 2 недели после завершения лечения данной комбинированной лекарственной схеме.
Другие виды взаимодействий
Лабораторные анализы
Применение контрацептивных стероидов может влиять на результаты определенных лабораторных анализов, в том числе на биохимические параметры функции печени, щитовидной железы, надпочечников и почек, концентрацию в плазме белков (носителей), таких как ГСК, фракции липидов/липопротеинов, параметры углеводного обмена, а также показатели коагуляции и фибринолиза. Обычно такие изменения находятся в пределах нормы.
Особенности применения
Решение о назначении препарата Жастинда следует принимать с учетом факторов риска, в том числе факторов риска развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ), а также риска ВТЭ, связанного с приемом препарата Жастинда сравнению с другими КГК (см. разделы «Противопоказания» и «Особенности применения»).
Предупреждение
При наличии любых состояний или факторов риска, указанных ниже, следует обсудить с женщиной целесообразность применения препарата Жастинда.
В случае обострения или при первых проявлениях любого из этих состояний или факторов риска женщинам рекомендуется обратиться к врачу и определить необходимость отмены препарата Жастинда.
В случае подозреваемой или подтвержденной ВТЭ или АТЭ следует прекратить применение КГК. Если начата антикоагулянтная терапия, следует обеспечить альтернативную адекватную контрацепцию из-за тератогенного влияния антикоагулянтов (кумарины).
- Циркуляторные нарушения
Риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ)
Применение любых КГК повышает риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) у женщин, которые их применяют, по сравнению с теми, которые их не применяют. Препараты, содержащие левоноргестрел, норгестимат или норэтистерон, ассоциируются с низким риском развития ВТЭ. В настоящее время неизвестен риск применения препарата Жастинда по сравнению с препаратами с более низким риском. Решение о применении препарата, кроме тех, которые имеют низкий риск развития ВТЭ, следует принимать только после обсуждения с женщиной. Следует убедиться, что она осознает риск развития ВТЭ, ассоциированный с применением КГК, степень влияния имеющихся у нее факторов риска и тот факт, что риск ВТЭ является самым высоким в течение первого года применения. По некоторым данным, риск ВТЭ может возрастать при восстановлении применения КГК после перерыва в 4 недели или дольше.
У 2 из 10000 женщин, которые не применяют КГК и не является беременными, развивается ВТЭ за период в 1 год. Однако для каждой женщины риск может быть значительно выше, в зависимости от имеющихся у нее факторов риска (см. ниже).
По данным эпидемиологических исследований у женщин, применяющих низкодозные (< 50 мкг этинилэстрадиола) КГК, показано, что из 10000 женщин у 6–12 женщин разовьется ВТЭ в течение 1 года.
Предполагается, что из 10000 женщин, применяющих КГК, содержащие левоноргестрел, у приблизительно 61 разовьется ВТЭ в течение одного года.
Ограниченные данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, что риск ВТЭ при применении КГК, содержащих диеногест, может быть подобным таковому при применении КГК, содержащих левоноргестрел.
Указанное количество случаев ВТЭ за год было меньше, чем ожидают в течение беременности или в послеродовой период.
ВТЭ может иметь летальный исход в 1–2% случаев.
Очень редко сообщали о возникновении тромбоза других кровеносных сосудов, например артерий и вен печени, почек, мезентериальных сосудов или сосудов сетчатки у женщин, применяющих КГК.
1 В среднем 5–7 случаев на 10000 женщино-лет на основе расчета относительного риска применения КГК, содержащих левоноргестрел, по сравнению с таковым у женщин, которые не получают КГК (около 2,3–3,6 случае).
Факторы риска развития ВТЭ
Риск развития венозных тромбоэмболических осложнений у женщин, применяющих КГК, может быть значительно выше при наличии дополнительных факторов риска, особенно множественных (см. таблицу).
Применение препарата Жастинда противопоказано женщинам с множественными факторами риска, что может повысить риск развития венозного тромбоза (см. раздел «Противопоказания»). Если женщина имеет более одного фактора риска, возрастание риска может быть больше, чем сумма рисков, ассоциированных с каждым отдельным фактором, поэтому следует принимать во внимание общий риск развития ВТЭ. Если соотношение польза/риск является неблагоприятным, не следует назначать КГК (см. раздел «Противопоказания»).
Таблица 1. Факторы риска развития ВТЭ
|Фактор риска
|Примечание
|Ожирение (индекс массы тела превышает 30 кг/м2)
|Риск значительно повышается при увеличении индекса массы тела. Особенно требует внимания при наличии других факторов риска.
|Длительная иммобилизация, большое оперативное вмешательство, любая операция на нижних конечностях или органах таза, нейрохирургические вмешательства или обширная травма. Примечание: временная иммобилизация, в том числе перелеты > 4 часов, также могут быть фактором риска развития ВТЭ, особенно у женщин с другими факторами риска.
|В таких ситуациях рекомендуется прекратить применение препарата (в случае планового оперативного вмешательства не менее чем за 4 недели) и не возобновлять применение ранее, чем через 2 недели после полного восстановления двигательной активности. Во избежание нежелательной беременности следует применять другие методы контрацепции. Следует рассмотреть целесообразность антитромботической терапии, если применение препарата Жастинда не было прекращено предварительно.
|Семейный анамнез (венозная тромбоэмболия в кого-то из родственников или родителей, особенно в относительно молодом возрасте, например до 50 лет).
|В случае подозрения о наличии наследственной предрасположенности перед применением любых КГК женщинам рекомендуется посоветоваться со специалистом.
|Другие состояния, связанные с ВТЭ
|Рак, системная красная волчанка, гемолитико-уремический синдром, хроническое воспалительное заболевание кишечника (болезнь Крона или язвенный колит) и серповидно-клеточная анемия.
|Возраст
|Особенно в возрасте старше 35 лет.
Нет единого мнения относительно возможного влияния варикоза вен и поверхностного тромбофлебита на наступление или развитие венозного тромбоза.
Необходимо обратить внимание на повышенный риск развития тромбоэмболии в период беременности, особенно в течение 6 недель после родов (информацию о беременности и кормлении грудью см. в разделе «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Симптомы ВТЭ (тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии)
Женщинам следует посоветовать в случае появления нижеуказанных симптомов немедленно обратиться к врачу и сообщить о том, что они применяют КГК.
Симптомы ТГВ могут включать:
- односторонний отек бедра, голени и/или стопы или участка вдоль вены на ноге;
- боль или повышенная чувствительность в ноге, может ощущаться только при стоянии или ходьбе;
- ощущение жара в пораженной ноге; покраснение или изменение цвета кожи на ноге.
Симптомы ТЭЛА могут включать:
- внезапную одышку невыясненной этиологии или учащенное дыхание;
- внезапный кашель, возможно, с кровью;
- внезапная боль в грудной клетке;
- тяжелое головокружение или нарушение равновесия;
- быстрое или нерегулярное сердцебиение.
Некоторые из этих симптомов (например, одышка, кашель) являются неспецифическими или могут быть неправильно интерпретированы как более распространенные или менее тяжкие явления (например, инфекции дыхательных путей).
Другие проявления васкулярной окклюзии могут включать внезапную боль, отек и незначительное посинение конечности.
При окклюзии сосудов глаза начальной симптоматикой может быть нечеткость зрения, которая не сопровождается болевыми ощущениями и которая может прогрессировать до потери зрения. Иногда потеря зрения развивается почти мгновенно.
Риск развития артериальной тромбоэмболии (АТЭ)
По данным эпидемиологических исследований применения каких-либо КГК ассоциируется с повышенным риском артериальной тромбоэмболии (инфаркт миокарда) или цереброваскулярных событий (например, транзиторная ишемическая атака, инсульт). Артериальные тромбоэмболические явления могут иметь летальный исход.
Факторы риска развития АТЭ
При применении КГК риск развития артериальных тромбоэмболических осложнений или цереброваскулярных событий возрастает у женщин с факторами риска (см. таблицу). Применение препарата Жастинда противопоказано, если женщины имеют один серьезный или множественные факторы риска развития АТЭ, которые могут повысить риск развития артериального тромбоза (см. раздел «Противопоказания»). Если женщина имеет более одного фактора риска, возрастание риска может быть больше, чем сумма рисков, ассоциированных с каждым отдельным фактором, поэтому следует принимать во внимание общий риск. Если соотношение польза/риск является неблагоприятным, не следует назначать КГК (см. раздел «Противопоказания»).
Таблица 2. Факторы риска развития АТЭ
|Фактор риска
|Примечание
|Увеличение возраста
|Особенно в возрасте старше 35 лет
|Курение
|Женщинам, которые применяют КГК, рекомендуется воздерживаться от курения. Женщинам в возрасте старше 35 лет, которые продолжают курить, настоятельно рекомендуется применять другой метод контрацепции.
|Артериальная гипертензия
|Ожирение (индекс массы тела превышает 30 кг/м2)
|Риск значительно повышается при увеличении индекса массы тела. Особенно требует внимания при наличии у женщин других факторов риска.
|Семейный анамнез (артериальная тромбоэмболия у кого из родственников или родителей, особенно в относительно молодом возрасте, например до 50 лет)
|В случае подозрения о наличии наследственной предрасположенности перед применением любых КГК женщинам рекомендуется посоветоваться со специалистом.
|Мигрень
|Возрастание частоты или тяжести мигрени во время применения КГК (могут быть продромальные состояния перед развитием цереброваскулярных событий) могут стать причиной немедленного прекращения применения КГК.
|Другие состояния, связанные с побочными эффектами со стороны сосудов.
|Сахарный диабет, гипергомоцистеинемия, недостатки клапанов сердца, фибрилляция предсердий, дислипопротеинемия и системная красная волчанка.
Симптомы АТЕ
Женщинам следует посоветовать в случае появления таких симптомов немедленно обратиться к врачу и сообщить о том, что они применяют КГК.
Симптомы инсульта могут включать:
- внезапное онемение или слабость лица, верхней или нижней конечности, особенно одностороннее;
- внезапное нарушение ходьбы, головокружение, потеря равновесия или координации;
- внезапная спутанность сознания, нарушение речи или понимания;
- внезапное ухудшение зрения одного или обоих глаз;
- внезапная, сильная или длительная головная боль без определенной причины;
- потеря сознания или обморок с судорогами или без них.
Преходящий характер симптомов может свидетельствовать о транзиторной ишемической атаке (ТИА).
Симптомы инфаркта миокарда могут включать:
- боль, дискомфорт, чувство тяжести, тяжесть, чувство сжатия или переполнения в грудной клетке, руке или ниже грудины;
- дискомфортное ощущение, которое отдает в спину, челюсть, горло, руки, желудок;
- ощущение переполненности желудка, нарушения пищеварения или удушье;
- усиленное потоотделение, тошнота, рвота или головокружение;
- чрезвычайная слабость, тревожное состояние или одышка;
- быстрое или нерегулярное сердцебиение.
Опухоли
Результаты некоторых эпидемиологических исследований указывают на дополнительное повышение риска развития рака шейки матки при длительном применении КОК, однако это утверждение остается противоречивым, поскольку окончательно не выяснено, насколько результаты исследований учитывают сопутствующие факторы риска, например, половое поведение и другие факторы, например папилломавирусную инфекцию человека.
Метаанализ на основании эпидемиологических исследований свидетельствуют о незначительном повышении относительного риска (ОР = 1,24) развития рака молочной железы у женщин, применяющих КОК. Этот повышенный риск постепенно возвращается к уровню базового риска, связанного с возрастом женщины, в течение 10 лет после окончания применения КОК. Поскольку рак молочной железы у женщин в возрасте до 40 лет возникает редко, увеличение количества случаев диагностики рака молочной железы у женщин, применяющих в настоящее время или недавно применявших КОК, является незначительным относительно общего риска рака молочной железы.
В единичных случаях у женщин, применяющих КОК, наблюдались доброкачественные, а еще реже — злокачественные опухоли печени, которые в отдельных случаях приводили к опасному для жизни внутрибрюшному кровотечению. В случае сильной боли в эпигастральной области, увеличения печени или признаков внутрибрюшного кровотечения при дифференциальной диагностике следует учитывать возможность наличия опухоли печени при применении КОК.
Некоторые исследования показали повышенный риск развития карциномы печени при длительном применении комбинированных оральных контрацептивов; однако такие опухоли развиваются крайне редко.
Новообразования могут представлять угрозу жизни или приводить к летальному исходу.
- Другие состояния
Женщины с гипертриглицеридемией или с этим нарушением в семейном анамнезе составляют группу риска развития панкреатита при применении КОК.
Хотя сообщалось о незначительном повышении артериального давления у многих женщин, принимающих КОК, клинически значимое повышение артериального давления является редким явлением. Однако если продолжительная клинически выраженная артериальная гипертензия возникает при применении КОК, следует отменить КОК и лечить артериальную гипертензию. Если это целесообразно, применение КОК может быть восстановлено после достижения нормотонии при помощи антигипертензивной терапии. Следует прекратить применение КОК, если в течение их применения при артериальной гипертензии, которая была диагностирована до приема КОК, сохраняются стабильно высокие цифры артериального давления, несмотря на адекватную антигипертензивную терапию. Сообщалось о возникновении или обострении указанных ниже заболеваний в период беременности и при применении КОК, но их взаимосвязь с применением КОК не является окончательно установленной: желтуха и/или зуд, связанный с холестазом; образование желчных конкрементов; порфирия; системная красная волчанка; гемолитико-уремический синдром; хорея Сиденгама; герпес беременных; потеря слуха, связанная с отосклерозом.
У женщин с наследственной предрасположенностью к ангионевротическому отеку экзогенные эстрогены могут вызывать или усиливать симптомы ангионевротического отека.
При острых или хронических нарушениях функции печени может возникнуть необходимость прекращения применения КОК, пока показатели функции печени не вернутся к норме. При рецидиве холестатической желтухи и/или зуда, связанного с холестазом, впервые возник в период беременности или предыдущего приема половых гормонов, применение КОК следует прекратить.
Хотя КОК могут влиять на периферическую инсулинорезистентность и толерантность к глюкозе, нет данных относительно необходимости изменять терапевтический режим женщинам с диабетом, принимающих низкодозные КОК (< 0,05 мг этинилэстрадиола). Однако женщин, страдающим сахарным диабетом, необходимо тщательно обследовать в течение применения КОК, особенно в начале их применения.
Случаи обострения я эндогенной депрессии, эпилепсии, болезни Крона и язвенного колита также наблюдались при применении КОК.
Иногда может возникать хлоазма, особенно у женщин с хлоазмой беременных в анамнезе. Женщины, склонные к возникновению хлоазмы, должны избегать воздействия прямых солнечных лучей или ультрафиолетового облучения во время применения КОК.
Каждая таблетка содержит не более 54,6 мг лактозы на таблетку. При наличии редких наследственных заболеваний непереносимости галактозы, дефицита лактазы Лаппа или мальабсорбции глюкозы-галактозы пациенткам, которые придерживаются безлактозной диеты, рекомендуется учитывать это количество лактозы.
Медицинское обследование/консультация
Перед началом или возобновлением применения препарата Жастинда рекомендуется сбор полного медицинского анамнеза (включая семейный анамнез) и исключение беременности. Необходимо измерить артериальное давление и провести медицинское обследование, учитывая противопоказания (см. раздел «Противопоказания») и особенности применения (см. раздел «Особенности применения»). Следует обратить внимание женщины на информацию о венозном и артериальном тромбозе, в том числе на риск, связанный с применением препарата Жастинда по сравнению с таковым при применении других КГК, симптомах ВТЭ и АТЭ, известных факторах риска и действиях, которые необходимо осуществить при подозрении на тромбоз.
Пациенткам рекомендуется внимательно прочитать инструкцию по применению лекарственного средства и придерживаться рекомендаций, содержащихся в ней. Частота и характер осмотров должны зависеть от установленных протоколов лечения и быть адаптированными к каждой отдельной женщины.
Пациентки должны быть предупреждены, что гормональные контрацептивы не защищают от заражения ВИЧ-инфекцией (СПИДом) и любыми другими заболеваниями, передающимися половым путем.
Снижение эффективности
Эффективность КОК может снижаться в случае пропуска приема таблеток (см. раздел «Способ применения и дозы»), расстройств желудочно-кишечного тракта (см. раздел «Способ применения и дозы») или сопутствующего применения других лекарственных средств (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Нарушение цикла
При применении всех КОК могут наблюдаться нерегулярные кровотечения (кровянистые выделения или прорывные кровотечения), особенно в течение первых нескольких месяцев. Несмотря на это, оценку любых нерегулярных кровотечений можно проводить только после периода адаптации организма к препарату (обычно после трех циклов применения).
Если нерегулярные кровотечения сохраняются после периода адаптации или появляются после периода регулярных кровотечений, следует рассмотреть негормональные причины кровотечений и провести соответствующие диагностические мероприятия, включая обследование с целью исключения наличия опухолей или беременности. К диагностическим мероприятиям можно отнести кюретаж.
У некоторых женщин может не наступить кровотечение отмены во время перерыва в приеме препарата. В случае применения КОК в соответствии с рекомендациями, указанными в разделе «Способ применения и дозы», беременность маловероятна. Однако если применение КОК происходило нерегулярно перед первой отсутствующей кровотечением отмены или если два кровотечения отмены отсутствуют, перед началом применения КОК необходимо исключить беременность.
Повышение уровня АлАТ
Во время клинических испытаний с пациентами, которые получали лечение против вирусной инфекции гепатита С с лекарственными средствами, содержащими омбитавир/паритаревир/ритонавир и дазабувир с или без рибавирина, значительно повысился уровень трансаминаз (АлАт), который превышал верхнюю границу нормы в 5 раз чаще у женщин с использованием препаратов, содержащих этинилэстрадиол, таких как комбинированные гормональные контрацептивы (КГК).
Способ применения и дозы
Для перорального применения.
Дозировка
Как принимать препарат Жастинда.
Принимать по 1 таблетке в сутки регулярно примерно в одно и то же время, запивая при необходимости небольшим количеством жидкости, в порядке, определенном на блистере. Препарат принимать по 1 таблетке/сут в течение 21-го дня подряд. Прием таблеток из каждой следующей упаковки следует начинать после окончания семидневного перерыва в приеме препарата, в течение которого должно происходить кровотечение отмены. Как правило, кровотечение отмены начинается на 2–3-й день после приема последней таблетки и может не закончиться до начала применения новой упаковки.
Как начать лечение препаратом Жастинда
- Гормональные контрацептивы в предыдущий период (прошлый месяц) не применялись
Прием таблеток следует начинать в первый день естественного цикла (т.е. в первый день менструального кровотечения).
- Переход с другого КОК
Желательно начать прием таблеток препарата Жастинда следующий день после приема последней гормонсодержащей таблетки предыдущего КОК, но не позднее следующего дня после обычного перерыва в приеме таблеток или после приема таблеток плацебо предыдущего КОК.
- Переход с вагинального кольца или трансдермального пластыря
Желательно начать применение препарата Жастинда в день удаления вагинального кольца или трансдермального пластыря, но не позднее дня, когда необходимо последующее применение этих препаратов.
- Переход с метода, основанного на применении только прогестагена («мини-пили», инъекции, имплантат) или внутриматочной системы с прогестагеном
Можно начать прием препарата Жастинда в любой день после прекращения приема «мини-пили» (в случае имплантата или внутриматочной системы — в день их удаления, в случае инъекции — вместо следующей инъекции). Однако во всех случаях рекомендуется дополнительно использовать барьерный метод контрацепции в течение первых 7 дней приема препарата.
- После аборта в I триместре беременности
Можно начинать прием препарата Жастинда сразу же. В таком случае нет необходимости применять дополнительные средства контрацепции.
- После родов или аборта во II триместре
В случае кормления грудью см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью».
Рекомендуется начинать прием препарата Жастинда с 21–28-го дня после родов или аборта во II триместре беременности. При более позднем начале приема таблеток рекомендуется дополнительно использовать барьерный метод контрацепции в течение первых 7 дней приема таблеток. Однако если половой акт уже состоялся, то перед началом применения КОК следует исключить беременность или дождаться наступления первой менструации.
Для женщин, которые кормят грудью, см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью».
Что делать в случае пропуска приема таблетки
Если опоздание в приеме таблетки не превышает 12 часов, противозачаточное действие препарата не снижается. Пропущенную таблетку надо принять сразу, как только это выяснилось. Следующую таблетку из этой упаковки необходимо принимать в обычное время.
Если опоздание с приемом забытой таблетки превышает 12 часов, контрацептивная защита может уменьшиться. В таком случае можно руководствоваться двумя основными правилами:
- перерыв в приеме таблеток никогда не может составлять более 7 дней;
- адекватное угнетение системы гипоталамус-гипофиз-яичники достигается непрерывным приемом таблеток в течение 7 дней.
В соответствии с этим в повседневной жизни следует руководствоваться нижеприведенными рекомендациями:
- 1-я неделя
Следует принять последнюю пропущенную таблетку как можно скорее, даже если придется принять две таблетки одновременно. После этого продолжать принимать таблетки в обычное время. Кроме того, в течение следующих 7 дней необходимо использовать барьерный метод контрацепции, например презерватив. В случае если в предыдущие 7 дней состоялся половой акт, следует учитывать возможность наступления беременности. Чем больше таблеток пропущено и чем ближе перерыв в приеме препарата, тем выше риск беременности.
- 2-я неделя
Следует принять последнюю пропущенную таблетку как можно скорее, даже если придется принять две таблетки одновременно. После этого продолжать принимать таблетки в обычное время. При условии правильного приема таблеток в течение 7 дней перед пропуском нет необходимости применения дополнительных противозачаточных средств. Однако при пропуске более 1 таблетки рекомендуется дополнительно использовать другие методы контрацепции в течение 7 дней.
- 3-я неделя
Риск снижения надежности возрастает при приближении семидневного интервала в приеме таблеток. Однако при соблюдении схемы приема таблеток можно избежать снижения контрацептивной защиты. Если придерживаться одного из двух следующих вариантов, то не возникнет необходимости в применении дополнительных контрацептивных средств при условии правильного приема таблеток в течение 7 дней до пропуска. В противном случае рекомендуется придерживаться первого из нижеследующих вариантов и использовать дополнительные методы контрацепции в следующие 7 дней.
- Следует принять последнюю пропущенную таблетку как можно скорее, даже если придется принять 2 таблетки одновременно. После этого продолжать принимать таблетки в обычное время. Таблетки из следующей упаковки следует начать принимать сразу же после окончания предыдущей, то есть не должно быть перерыва между упаковками. Маловероятно, что у женщины начнется кровотечение отмены до окончания приема таблеток из второй упаковки, хотя во время приема таблеток может наблюдаться кровянистые выделения или прорывное кровотечение.
- Можно также прекратить прием таблеток из текущей упаковки. В таком случае перерыв в приеме препарата должен составлять до 7 дней, включая дни пропуска таблеток; прием таблеток следует начать со следующей упаковки.
Если после пропуска в приеме таблеток отсутствует ожидаемое кровотечение отмены в течение первого нормального перерыва в приеме препарата, то возможна беременность.
Рекомендации в случае нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта
При тяжелых нарушениях со стороны желудочно-кишечного тракта возможно неполное всасывание препарата в таком случае следует применять дополнительные средства контрацепции. Если рвота началось в течение 3–4 часов после приема препарата, скорее необходимо принять новую таблетку. Если прошло больше 12 часов, приемлемой является рекомендация, приведенная выше в разделе «Способ применения и дозы» подпункт «Что делать в случае пропуска приема таблетки». Если женщина не хочет менять свой график приема таблеток, ей необходимо принять дополнительную таблетку(и) из следующей упаковки.
Как отсрочить наступление кровотечения отмены
Чтобы задержать кровотечение отмены, следует продолжать принимать таблетки препарата Жастинда из новой упаковки и не делать перерыва в приеме препарата. Если есть желание, срок приема можно продолжить вплоть до окончания таблеток из второй упаковки. При этом могут наблюдаться прорывные кровотечения или кровянистые выделения. Регулярный прием препарата Жастинда восстановить после привычного семидневного перерыва в приеме таблеток.
Чтобы сместить время наступления кровотечения отмены на другой день недели, чем тот, который предусмотрен текущей схемой приема, рекомендуется сократить перерыв в приеме таблеток на столько дней, на сколько желательно. Следует отметить, что чем короче будет перерыв, тем чаще наблюдается отсутствие кровотечения отмены и больший риск прорывного кровотечения или кровянистые выделения в течение приема таблеток из второй упаковки (как и в случае задержки наступления кровотечения отмены).
Дополнительная информация относительно особых групп пациентов
Пациенты пожилого возраста
Не применять. Препарат Жастинда не показан после наступления менопаузы.
Пациенты с печеночной недостаточностью
Препарат Жастинда противопоказан женщинам с заболеваниями печени тяжелой степени. См. также раздел «Противопоказания».
Пациенты с почечной недостаточностью
Препарат Жастинда специально не изучали у пациенток с нарушениями функции почек. Имеющиеся данные не свидетельствуют о необходимости изменения способа применения этой группе пациенток.
Дети
Препарат показан для применения только после наступления менструаций.
Побочные реакции
Частота побочных реакций у женщин, принимавших препарат в качестве орального контрацептива, подытожена в таблице. В каждой колонке побочные реакции указаны в порядке уменьшения тяжести. Частота определяется как часто (от ≥ 1/100 до ≤ 1/10), нечасто (от ≥ 1/1000 до < 1/100) и единичные (от ≥1/10000 до <1/1000). Другие побочные реакции, которые наблюдались только в период постмаркетингового наблюдения, частота которых не может быть оценена, указанные в колонке «Частота неизвестна».
Таблица 3. Частота побочных реакций, о которых сообщали в ходе исследований препарата Жастинда
|Классы систем органов
|Часто
|Нечасто
|Единичные
|Частота неизвестна
|Инфекционные процессы и инвазии
|вагинит/ вульвовагинит, вагинальный кандидоз или другие грибковые вульвовагинальные инфекции
|сальпингоофорит, инфекции мочевыводящих путей, цистит, мастит, цервицит, грибковые инфекции, кандидоз, герпес ротовой полости, грипп, бронхит, синусит, инфекции верхних дыхательных путей, вирусные заболевания
|Доброкачественные, злокачественные и новообразования невыясненной природы (включая кисты и полипы)
|лейомиома матки, липома молочной железы
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|анемия
|Со стороны иммунной системы
|гиперчувствительность
|Со стороны эндокринной системы
|вирильный синдром
|Метаболические нарушения и нарушения питания
|повышение аппетита
|анорексия
|Психические расстройства
|подавленное настроение
|депрессия, ментальные расстройства, бессонница, расстройства сна, агрессия
|изменение настроения, повышение либидо, снижение либидо
|Со стороны нервной системы
|головная боль
|головокружение, мигрень
|ишемический инсульт, нарушение мозгового кровообращения, дистония
|Со стороны органов зрения
|сухость слизистой оболочки глаза, раздражение глаз, осцилопсия, нарушения зрения
|непереносимость контактных линз
|Со стороны органов слуха
|внезапная потеря слуха, шум в ушах, вертиго, нарушение слуха
|Со стороны сердца
|Кардиоваскулярные нарушения, тахикардия2
|Со стороны сосудов
|гипертензия, гипотензия
|ВТЭ, АТЭ, ТЭЛА, тромбофлебит, диастолическая гипертензия, циркуляторные ортостатические нарушения, приливы, варикозное расширение вен, нарушения со стороны вен, болезненность по ходу вен
|Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения
|астма, гипервентиляция
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|боль в брюшной полости3, тошнота, рвота, диарея
|гастрит, энтерит, диспепсия
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|акне, алопеция, сыпь4, зуд5
|дерматит аллергический дерматит атопический/нейродермит, экзема, псориаз, гипергидроз, хлоазма, нарушения пигментации/гиперпигментация, себорея, перхоть, гирсутизм, заболевания кожи, кожные реакции, целлюлит («апельсиновая корка»), паукообразный невус
|крапивница, узловатая эритема, мультиформная эритема
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|боль в спине, дискомфорт в мышцах и костях, миалгия, боль в конечностях
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|болезненность молочных желез6
|аномальные кровотечения отмены7, межменструальные кровотечения8, увеличение молочных желез9, отек молочных желез, дисменорея, генитальные/вагинальные выделения, киста яичника, тазовая боль
|дисплазия шейки матки, киста придатков матки, болезненность придатков матки, киста молочной железы, фиброзно-кистозная мастопатия, диспареуния, галакторея, менструальные нарушения
|выделения из молочных желез
|Общие расстройства
|повышенная утомляемость 10
|боль в грудной клетке, периферические отеки, гриппоподобное состояние, воспаление, пирексия, раздражительность
|задержка жидкости
|Данные обследований
|увеличение массы тела
|повышение уровня триглицеридов в крови, гиперхолестеринемия, снижение массы тела, изменения массы тела
|Врожденные, семейные и генетические нарушения
|проявления бессимптомной полимастии
2 Включая увеличение частоты сердечных сокращений;
3 включая боль в верхней и нижней части живота, дискомфорт в брюшной полости/вздутие;
4 включая макулярную сыпь;
5 включая генерализованный зуд;
6 включая чувство дискомфорта и напряженности молочных желез;
7 включая меноррагию, гипоменорею, олигоменорею и аменорею;
8 в том числе вагинальные кровотечения и метроррагии;
9 включая нагрубание и набухание молочных желез;
10 в том числе слабость и недомогание.
Наиболее подходящий термин MedDRA использовано для описания каждой побочной реакции.
Синонимы или связанные состояния не приведены, но должны быть приняты во внимание.
Описание отдельных побочных реакций
Нижеприведенные серьезные побочные реакции наблюдались у женщин, принимавших КОК (также см. раздел «Особые указания»).
Опухоли
- Частота диагностирования рака молочной железы несколько повышается среди женщин, принимающих оральные контрацептивы. Поскольку рак молочной железы у женщин в возрасте до 40 лет возникает редко, частота незначительна относительно общего риска рака молочной железы. Связь с применением КОК неизвестна.
- Опухоли печени (доброкачественные и злокачественные).
- Рак шейки матки.
Другие состояния
- Гипертриглицеридемия (повышенный риск панкреатита при применении КОК).
- Артериальная гипертензия.
- Развитие или обострение заболеваний, связь которых с приемом КОК не выяснена окончательно: желтуха и/или зуд, связанный с холестазом; образование желчных камней; порфирия; системная красная волчанка, гемолитико-уремический синдром; хорея Сиденгама; герпес беременных; потеря слуха, связанная с отосклерозом.
- У женщин с наследственной предрасположенностью к ангионевротическому отеку экзогенные эстрогены могут вызывать или усиливать симптомы ангионевротического отека.
- Расстройства функции печени.
- Изменения толерантности к глюкозе или влияние на резистентность к инсулину.
- Болезнь Крона, язвенный колит.
- Хлоазма.
Взаимодействия
Прорывные кровотечения и/или снижение контрацептивного действия могут возникнуть в результате взаимодействия других лекарственных средств (индукторов ферментов) с оральными контрацептивами (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочные реакции в период постмаркетингового наблюдения очень важны. Это дает возможность осуществлять контроль соотношения польза/риск для лекарственных средств. Медицинские работники должны сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 21 таблетке, покрытой оболочкой, в блистере из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой. По 1 или 3 блистера в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Лабораториос Леон Фарма С.А.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
С/Ла Валлина с/н, Полигоно Индастриал Наватеджера, Виллаквиламбре, 24008 Леон, Испания.
Заявитель
Зентива, л.с.
Местонахождение заявителя
Прага-10 Долни Мехолупы, В Кабеловны 130, почтовый индекс 10237, Чешская Республика.
В случае возникновения нежелательных проявлений, побочных реакций или при отсутствии терапевтического действия необходимо сообщить по адресу ООО «Зентива УКРАИНА», 02660, г. Киев, Броварской проспект, 5И, тел./факс +38 044 517–75–00, электронный адрес: [email protected].