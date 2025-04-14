Одесса (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
975,40
Экономия при брони: -44,94 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
602,89
Экономия при брони: -52,11 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
948,90
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1047,81
Экономия при брони: -104,38 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva