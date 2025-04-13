Киев (адрес не указан)
Доступно в 388 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1068,75 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
948,90
Экономия при брони: -8,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1069,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1134,36
Экономия при брони: -106,26 грн
1028,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
948,90
Экономия при брони: -8,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1144,38
Экономия при брони: -172,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
948,90
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
999,60
Экономия при брони: -59,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн