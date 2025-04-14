Днепр (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1168,58
Экономия при брони: -197,13 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1011,99
Экономия при брони: -65,86 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1143,81
Экономия при брони: -115,71 грн
1028,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1134,36
Экономия при брони: -106,26 грн
1028,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
994,17
Экономия при брони: -87,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1000,90
Экономия при брони: -93,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
931,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva