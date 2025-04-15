Львов (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1075,00 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1075,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1159,17
Экономия при брони: -250,97 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1075,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
632,92
Экономия при брони: -21,54 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
948,90
Экономия при брони: -32,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
948,90
Экономия при брони: -32,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
622,38
Экономия при брони: -10,09 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
948,90
Экономия при брони: -32,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1153,36
Экономия при брони: -192,96 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
632,92
Экономия при брони: -21,54 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
948,90
Экономия при брони: -32,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1134,20
Экономия при брони: -186,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
986,50
Экономия при брони: -69,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1151,61
Экономия при брони: -190,90 грн
Пульс
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1075,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva